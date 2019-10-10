Как теолог стал гендиректором Nissan
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Председатель совета директоров Nissan Motor Co. Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 г. по обвинению в сокрытии размера своего вознаграждения. Прошлый гендиректор Nissan Хирото Сайкава вынужден был подать в отставку в сентябре этого года. Причина – скандал с завышением размера бонусов: он получил на 47 млн иен ($439 000) больше, чем полагалось.
С тех пор компания искала нового гендиректора. Его имя должны были объявить в конце октября. Но в этот вторник, на пресс-конференции после совета директоров, прозвучала неожиданная новость. Компанию возглавит 53-летний Макото Утида, работающий в Nissan более полутора десятков лет. «Я подумал: чем скорее, тем лучше», – объяснил спешку председатель совета директоров Ясуси Кимура. В должность Утида вступит не позднее 1 января 2020 г. При новом руководителе компании предстоит восстановить падающую прибыль, наладить пошатнувшиеся отношения с главным акционером – Renault и оправиться от скандалов с предыдущими гендиректорами.
Теолог в автопроме
Утиду в компании считают тодзамой, пишет Reuters. В Японии так назывались феодалы, которые считались чуждыми, подозрительными. «Иностранец с японским лицом», – отзывается о нем коллега. Другой подхватывает: «Это японец, который на самом деле не японец внутри. Даже говорит он всегда очень прямо, по сути».
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