Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: Комиссия не прокатывает
Платежные системы снизили комиссии на крупные покупки, но автодилерам этого оказалось мало
Они все еще считают тарифы за прием карт слишком высокими
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Максим Стулов / Ведомости
Несмотря на то что платежные системы снизили с 1 октября межбанковские комиссии при оплате крупных покупок, в том числе автомобилей, большинство автосалонов, как показал опрос «Ведомостей», по-прежнему считают, что им невыгодно принимать карточную оплату.
В конце прошлого года бизнес пожаловался зампреду правительства Дмитрию Козаку на высокую стоимость приема карт, в феврале жалоба дошла и до президента Владимира Путина.
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