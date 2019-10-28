Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: Комиссия не прокатывает

Платежные системы снизили комиссии на крупные покупки, но автодилерам этого оказалось мало

Они все еще считают тарифы за прием карт слишком высокими

Несмотря на то что платежные системы снизили с 1 октября межбанковские комиссии при оплате крупных покупок, в том числе автомобилей, большинство автосалонов, как показал опрос «Ведомостей», по-прежнему считают, что им невыгодно принимать карточную оплату.

В конце прошлого года бизнес пожаловался зампреду правительства Дмитрию Козаку на высокую стоимость приема карт, в феврале жалоба дошла и до президента Владимира Путина.

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