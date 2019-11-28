Mazda 3: Красный кентавр

Охотно верю. И сам это чувствовал – хотя и не изымал сидений, а банально сидел на водительском кресле. И ездил не только аккуратно, но и бесшабашно, резко разгонялся и тормозил, круто поворачивал и вертелся между рядами, стремясь вовремя попасть на работу по запруженной Ярославке. Да: седок себя чувствует в этой машине так, будто она продолжает его конечности и отзывается на биение его (иногда дурацкой) мысли. Надо полагать, именно это единение с автомобилем и соответствует философии дзинба иттай, единения всадника и лошади, каковую (философию), пишут, исповедует Mazda.