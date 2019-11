Mazda 3: Красный кентавр

Несешься себе; навигатор, с которым регулярно случались когнитивные сложности, выключен; напряжение, свойственное движению в плотном потоке, уходит; можно сосредоточиться на самой по себе езде – под музыку из аудиосистемы Bose. Для вечерней автопрогулки были и выбраны, так сказать, прогулочные записи: Band on the Run группы The Wings сэра Пола Маккартни и вокальный цикл «Зимний путь» Франца Шуберта в исполнении Дитриха Фишера-Дискау и Маурицио Поллини.