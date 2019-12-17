Правительство разрабатывает новые меры поддержки автопрома
Правительство готово предоставить налоговые льготы для производителей автокомпонентов. Это следует из утвержденного 7 декабря премьер-министром Дмитрием Медведевым плана реализации стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 г. Документ опубликован 17 декабря на сайте правительства.
Одна из инициатив касается «разработки предложений» по снижению ставки НДС (сейчас – 20%) для автокомпонентов. Это необходимо для стимулирования спроса на автокомпоненты на внутреннем рынке, говорится в документе.
Также рекомендуется подготовить предложения по налоговым льготам для инвестиций в НИОКР при разработке технологий производства автокомпонентов. Это позволит создать дополнительные условия для разработки технологий производства в России конкурентоспособных автокомпонентов, сказано в плане.
Доклады на обе эти темы в течение I квартала следующего года в правительство должен представить Минфин.
До конца этого года Минпромторг должен представить доклад о возможности заключения специальных инвестиционных контрактов с организациями, обязавшимися разработать технологии производства автокомпонентов и наладить их серийное производство, говорится в плане мероприятий.
Представитель ФАС сказал, что его служба является соисполнителем по разработке плана реализации стратегии, а исполнителем – Минпромторг. «В соответствии с опубликованным распоряжением вопрос будет проработан в установленные сроки», – сообщил только представитель Минфина. Представители Минпромторга, Минэкономразвития (это министерство тоже должно участвовать в подготовке предложений) на вопросы «Ведомостей» не ответили.
Конкретные предложения с отраслью еще не обсуждались, пояснили «Ведомостям» источники, близкие к двум автопроизводителям и двум производителям комплектующих.
Производителям автокомпонентов, как и автопрому в целом, нужна дополнительная поддержка. Производство сильно сократилось, говорит топ-менеджер компании – производителя автокомпонентов. С 2012 года, рекордного для российского рынка, продажи легковых машин упали в 1,4 раза – с 2,76 млн шт. до 2 млн в 2018 г. В 2017–2018 гг. на рынке был восстановительный рост, но в 2019-м продажи опять начали сокращаться.
Видимо, за счет снижения ставки НДС для автокомпонентов чиновники хотят повлиять на цены автомобилей, сделать их более доступными, продолжает собеседник «Ведомостей». Но вряд ли это получится, скептичен он. Автопроизводители, как правило, цены на свою продукцию только увеличивают. Наоборот, это производители автокомпонентов в случае снижения НДС всю прибыль могут положить себе в карман, возражает сотрудник одного из автоконцернов. Но те, кто не сделает этого, смогут в перспективе увеличить заказы от автозаводов.
Власти стараются НДС не трогать, поэтому если и произойдет отраслевое снижение ставки, то не более чем на 1–2 процентных пункта, уверен человек, близкий к другому производителю автокомпонентов (один из автопроизводителей считает, что НДС в итоге не изменят). Не ждет он серьезных изменений и от появления налоговых льгот для инвестиций в НИОКР. «Налоговые льготы есть и сейчас – заходи в особую экономическую зону и получай их, – замечает он. – Нужны принципиально иные меры». В качестве примеров он называет прямую финансовую поддержку НИОКР, помощь предприятиям в закупке оснастки и проч.
Требуется комплексный подход, подчеркивает другой собеседник «Ведомостей»: не только поддержка производителей автокомпонентов, но и стимулы для потребления их продукции – например, в виде ужесточения экологических норм для автомобилей. При этом важно, чтобы действия России были не запоздалыми, а синхронизированными с другими крупными странами. В противном случае эффект от налоговых льгот для производителей комплектующих будет минимальным, ведь смысл в инвестициях в НИОКР именно в России теряется, подчеркивает он.
Налоговые льготы – полезный инструмент поддержки существующих компонентных заводов, говорит топ-менеджер еще одной компании – производителя комплектующих. Но для новых предприятий требуются вложения не только в НИОКР, но и в строительство, организацию производства, покупку оборудования. Такие масштабные инвестиции не могут быть реализованы без госучастия в виде субсидирования части затрат и льготного кредитования, уверен собеседник «Ведомостей». И это подтверждает опыт таких стран, как Китай и Корея, которые с нуля создали высокотехнологичные производства, отмечает он.