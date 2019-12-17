Правительство разрабатывает новые меры поддержки автопрома

Власти стараются НДС не трогать, поэтому если и произойдет отраслевое снижение ставки, то не более чем на 1–2 процентных пункта, уверен человек, близкий к другому производителю автокомпонентов (один из автопроизводителей считает, что НДС в итоге не изменят). Не ждет он серьезных изменений и от появления налоговых льгот для инвестиций в НИОКР. «Налоговые льготы есть и сейчас – заходи в особую экономическую зону и получай их, – замечает он. – Нужны принципиально иные меры». В качестве примеров он называет прямую финансовую поддержку НИОКР, помощь предприятиям в закупке оснастки и проч.