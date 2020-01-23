Genesis G90: Мягкая сила

Осталось только сказать, что в отличие от большинства прежних тест-драйвов юные испытатели задних сидений не дали послушать ничего сколько-нибудь длинного. Они моментально освоили управление системой Lexicon и – после небольшого скандала – согласились, что будут слушать музыку по очереди с отцом. Поэтому воспроизведению подверглись такие музыкальные титаны, как Тима Белорусских и даже Дима Билан! Сожалея о вкусах молодежи, не могу не заметить, что звучала русская попса чистенько, не без элегантности, если такое слово можно применить к песням Белорусских и Билана. Был только один момент, когда заднескамеечники задрыхли и удалось послушать Седьмую симфонию Малера в исполнении Серджиу Челибидаке и Мюнхенского оркестра. На контрасте с дыц-дыц-музоном выглядело это так внушительно и прекрасно, что я и думать забыл о тембрах и чистоте звучания.