Genesis G90: Мягкая сила
Лучше всех в автомобилях разбираются не журналисты или инженеры, а государственные автоинспекторы и старшие (русскоговорящие) специалисты моек и шиномонтажей, те, кому доверяют финальную операцию – взимание платы. (Вниманию нового состава правительства: мойка была оборудована онлайн-кассой, специально спросил!)
Старший специалист мойки, анализируя характеристики G90, указал на плавность хода и высоко оценил работу дизайнеров:
– Хороший машина, мягкий. Второй раз такой машина моем: очень мягкий! И красивый! Такой длинный и красивый!
В спешке не переспросил эксперта (тут нет сарказма: далеко не всякий тест-пилот сравнится в опыте с мойщиками!), имеет ли он в виду красоту вопреки длине либо гармоничное соответствие размера и внешнего вида.
Для сотрудников ГИБДД G90 была в новинку:
– Слышь, толстый, – обратился толстый старший сержант к коллеге, также старшему сержанту, – а мы такую оформляли?
(Диалог живо напомнил мне обмен мнениями двух мужиков, оценивавших состояние колеса у брички Павла Ивановича Чичикова.)
– Такую – нет, предыдущую оформляли, помнишь, она еще сильно сама смялась, а трактор целый почти остался?
– А, точно, – сказал первый толстый.
– Але, Евгенич, – обратился он ко мне. – Ну чего, звукоизоляцию они исправили? Или тоже шумно?
– Шумновато, – ответил я форменным знатокам, – слышны и колеса, хотя нешипованные, и дорожный гул: мне даже иногда кажется, что окно какое-то открыто. А еще видите, металл мягкий: камушек отскочил, а на ребре жесткости на капоте уже вмятина!
– Так и в предыдущем металл был мягкий, помнишь, толстый, как с трактором было?
– Да, – ответил тот. – Мягкий, что ... (запрещенное Роскомнадзором слово).
Мягкость – вот что главное в Genesis G90.
Дурак и дорога
Оставим же ненадолго мутную влажную Москву с ее автомобильными экспертами, низким небом и серенькими буднями и отправимся на ярко освещенную (и освященную, потому что ее открывал сам т. Путин) трассу Санкт-Петербург – Москва. Позади красавица Гатчина, впереди дружеский ужин в деревенской компании, платная трасса ровная как стол, G90 летит пулей, а внутри – словно в гостиной перед телевизором: темно, только светятся экраны, пассажиры уткнулись в телефоны и лишили себя слуха наушниками. У водителя роль телевизора играет ветровое стекло, за которым, правда, картина удивительно однообразна; звуковое сопровождение – вой ветра.
Трасса М11 весьма скудно снабжена указателями. В отличие, скажем, от итальянских платных дорог, где перед каждым съездом перечень ближайших населенных пунктов занимает большой щит, российская платная дорога иногда сообщает водителю, сколько осталось до следующего съезда, ну и сам съезд отмечает, конечно.
Итальянские дороги всплыли недаром: очень плавный ход G90, замечательный комфорт в салоне, завораживающая ровность покрытия и пункты оплаты создали у водителя ложную уверенность. В расслабленном уме тест-пилота родилась мысль: если ехать до Окуловки, то придется возвращаться километров 30, так что, видимо, лучше уйти с трассы на Малую Вишеру и дальше ехать пусть медленней, но без перепробега.
Бензин в стране недешев, а G90 даже по трассе, в ровном своем плавном движении расходует около 10 л на 100 км. Вроде немного для турбированного двигателя 3,3 л, особенно если сравнивать с городским циклом, когда и 15 л запросто может быть, но и не так мало, как у конкурирующих марок с сопоставимым объемом двигателя.
Да, а надо сказать, что навигатор в телефоне у штурмана не работает, поскольку штурман увлечен сериалом про иные миры, а родной навигатор G90, к сожалению, не знает М11 в этой ее новой части вообще, а кроме того, мало осведомлен об окружающей местности.
В общем, водитель съехал с М11 и отправился в сторону деревни Папоротно Маловишерского района Новгородской области. Дорога была узкая, припорошенная снегом, но ровная и совершенно безлюдная; то сквозь лес, то мимо болота. Спустя километров 30 штурман досмотрел серию и спросил, где это мы. Двигаемся в сторону Папоротно, был ответ. А что это?
На счастье, на обочине стоял автобус, а в нем на руле спал человек – первый встречный. Штурман разбудил его, а тот сообщил, что на бесплатную М10 нам надо было с М11 направиться в противоположную сторону. Потом тряхнул головой и добавил:
– Можно и дальше ехать, только дорога не очень. Километров 10.
Возвращаться не хотелось. Ум застили предыдущие 30 км ровной дороги. Почему-то не подумалось, что именно может водитель автобуса ПАЗ в Новгородской области назвать «дорогой не очень».
– Спасибо, – сказал я.
Скорость даже 80 км/ч бывает крайне опасна, когда за поворотом обнаруживается беспорядочно заасфальтированное подобие картофельного поля – с нерегулярными разновысокими грядками. Тормоза в G90 превосходные, но под легким снегом был экологически чистый лед; к счастью, самая первая рытвина оказалась не слишком глубока. Выдох облегчения – и поездка продолжилась с максимальной скоростью 7 км/ч.
Подвеска Genesis обнаружила превосходные амортизирующие качества, рулевое управление безупречно справлялось с немыслимыми зигзагами, свесы кузова, как выяснилось, рассчитаны так, что ни корма, ни нос не цепляют края даже внушительных ям. Но вот что я должен заявить: если какой компании нужен будет полигон для испытания ходовой части автомобиля или даже БТР – пусть смело отправляется в Папоротно! Такого разнообразия рельефа нарочно не придумаешь.
Разделяй и властвуй
Крюк почти в 100 км за дружеским ужином из опасного приключения сделался нравоучительным рассказом. Сельские пьяницы решили, что надо иметь с собой на всякий случай бумажную карту, пусть на ней даже и не будет М11, новейшего инфраструктурного объекта, – остальные-то дорогие есть!
Дачники высоко оценили экстерьер корейского премиального автомобиля. Скепсис вызвала разве что решетка радиатора и фирменный шильдик, в котором пьяницы усмотрели аналогию с другими, некорейскими премиальными марками.
Особое одобрение вызвал силуэт G90. По мнению экспертов в области шашлыка, дизайн Genesis объединил в себе современную моду на гладкость со старинным американским пониманием большой машины. Правда, пришли к выводу дачники, заглянув в салон, зачать американца в таких условиях будет непросто.
В этом смысле тест-драйв G90 не проводился. Но в остальном салон заслуживает одних только похвал: отделка вот именно что роскошная, удобно и сидеть, и спать (кроме водительского кресла – на нем спать никто не пробовал). С художественной точки зрения был только один сомнительный момент: часть интерьера отделана белесоватым деревом, которое издалека кажется не деревом, а грязным пластиком. Но то, что это дерево, обнаруживается сразу же, как сядешь, а на ощупь оно очень приятное.
Сзади можно разделить сиденья подлокотником с органами управления кондиционером и развлекательной системой – но у этого подлокотника оказалась еще одна прекрасная функция: он сильно затруднил младшему поколению тест-драйверов возможность драться; удавалось разве что пинать друг друга по ногам.
А по поводу органов управления развлекательными и обдувательными системами, а также навигацией надо сказать, что устроены они интуитивно точно. Плюс если неохота крутить шайбу, можно все то же самое сделать прямо на мониторе, он же тачскрин.
Осталось только сказать, что в отличие от большинства прежних тест-драйвов юные испытатели задних сидений не дали послушать ничего сколько-нибудь длинного. Они моментально освоили управление системой Lexicon и – после небольшого скандала – согласились, что будут слушать музыку по очереди с отцом. Поэтому воспроизведению подверглись такие музыкальные титаны, как Тима Белорусских и даже Дима Билан! Сожалея о вкусах молодежи, не могу не заметить, что звучала русская попса чистенько, не без элегантности, если такое слово можно применить к песням Белорусских и Билана. Был только один момент, когда заднескамеечники задрыхли и удалось послушать Седьмую симфонию Малера в исполнении Серджиу Челибидаке и Мюнхенского оркестра. На контрасте с дыц-дыц-музоном выглядело это так внушительно и прекрасно, что я и думать забыл о тембрах и чистоте звучания.