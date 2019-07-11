Genesis G90: Незнакомая звезда

Новый стиль Genesis G90 – это еще более раздутая пятиугольная решетка радиатора и ремешки светодиодов на кузове, которые спереди делят фары на два яруса, а сзади целиком опоясывают корму Кирилл Тищенко / Ведомости

«Представляете, меня сегодня подрезал пацан на каршеринговом Bentley!» – делится переживанием московский знакомый в Facebook. «Ну и ну, в «Бентли» совсем докатились – дают машины кому попало», – возмущаются в комментариях. В каршеринговой обклейке по Москве ездят не Bentley, как вы уже наверняка догадались, а Genesis. Оранжевая пленка должна делать машины более заметными, но на самом деле – маскировочная, морочащая.

Крылатый шильдик и нескромных размеров решетка радиатора Genesis делают свое дело: с Bentley корейский автомобиль путают не только в Москве, но и в Дании, где проходил тест-драйв обновленного флагмана G90. Хотя кому, как не датчанам, ориентироваться в премиальных марках – Tesla здесь служит в такси, во дворе частного дома может быть выставлена вся немецкая «премиум-тройка», а за время короткой поездки по Копенгагену нам попалось не менее десятка «девятьсот одиннадцатых» Porsche.

При модернизации главного седана корейской марки ставку снова сделали на внешность. Люк Донкервольке, вице-президент и дизайн-директор Hyundai Motor Group (кстати, прежде занимавший пост шеф-дизайнера Bentley), называет рестайлинг «переизобретением» G90, а в российском представительстве даже говорят о фактическом перезапуске марки с новым дизайном. Новый стиль Genesis – это еще более раздутая пятиугольная решетка радиатора и ремешки светодиодов на кузове, которые спереди делят фары на два яруса, а сзади целиком опоясывают корму. Благодаря ним в сумерках G90 выглядит невероятно футуристично – этакий высокотехнологичный продукт, конкурент «Теслы», обозначающий свой периметр полуметровыми дугами поворотников.

Но когда огни гаснут и к Genesis подходишь поближе, перед тобой оказывается немного старомодный на вид седан с обилием хрома, вычурной оптикой и огромным щитом радиаторной решетки. Если прежняя машина была почти по-немецки сдержанной, то на этот раз Донкервольке умело прошел на грани фола. В ракурсе сзади и особенно спереди G90 словно раскрывает перед изумленным зрителем роскошный павлиний хвост: бесстрастных обычно датчан корейский седан буквально повергал в гипнотический транс, причем независимо от пола и возраста.

Внимательно следящих за новинками автопрома не обмануть, но в глазах обывателей новый Genesis явно имеет вид Очень Дорогой Вещи. Пассажиров же автоматически возводит в ранг звезд: такого внимания к автомобилю и своей персоне я удостаивался, пожалуй, только за рулем… Bentley. На парковке в центре университетского Орхуса в окно автомобиля постучался захмелевший белокурый викинг, чтобы сообщить нам, что наша машина «настоящая красавица» и он такой еще не видел. Когда вечером кавалькада «дженезисов» подъехала за нами к ресторану, вышедший покурить официант новыми глазами осмотрел разномастную толпу журналистов и с подозрением спросил, не знаменитости ли мы случаем. «Еще нет», – ответили мы скромно и за себя, и за машину.

Внутри Genesis G90 тоже пытается произвести впечатление сочетанием консервативной роскоши и модных технологий. Дизайнеры добросовестно освоили положенные премиальному интерьеру килограммы кожи, металла и дерева: рука встречает их почти везде, а оставшийся на виду пластик так нежен, будто замешан на сливочном масле. Есть детали, достойные стать фирменной меткой: тонкие изящные полоски металла на потолочных ручках и крышках отсеков, деревянные «воротники» на сутулых спинках массивных передних кресел, потолочные светильники, напоминающие стеклянные футляры с вложенными бриллиантами. Верхний край передней панели и дверных карт опоясывает сплошной контрастный кант: из шва будто выдавлен наружу кожаный шнур другого цвета, напоминая деталь дорогой сумки. И это тоже работает на восприятие автомобиля как дорогой вещи ручной выделки.

Но кое с чем Genesis стоит побыстрее расстаться. Например, с экранами мультимедийной системы для задних пассажиров: к небольшим планшетикам то и дело тянешь пальцы, но к прикосновениям они остаются совершенно равнодушными – странно видеть несенсорные «телевизоры» на современном автомобиле. Передняя панель выглядит гармонично, пока не включится 12,3-дюймовый экран в длинной нише под общим козырьком. Справа от него остается темный неосвещенный треугольник, и эта черная дыра засасывает внимание пассажира и провоцирует на догадки – зачем он нужен и что там может прятаться? Аналоговые приборы хоть и легко читаются, но простоваты: два циферблата словно позаимствованы у какого-нибудь Hyundai-Kia.

Впрочем, эту претензию к ним вряд ли предъявит наемный шофер – он, скорее всего, останется от своего рабочего места в восторге. На центральной консоли аккуратно и логично выложены все необходимые кнопки-крутилки (после рестайлинга они уменьшились), одинаковой высоты подлокотники позволяют рукам не висеть на руле, а придерживать его в распоре между удобно поставленными локтями. Пожалуй, единственный эргономический прокол – слишком глубоко утопленная площадка для левой ноги. Со временем от нее отказываешься и просто поджимаешь ногу под себя, сидя в канонической позе московского таксиста, разжившегося автомобилем с «автоматом».

Зато как сидишь! Каждое посадочное место в Genesis G90 – это симбиоз уютно продавленного домашнего кресла и аэрокосмического ложемента. Если потратить несколько минут на тонкую подгонку по 22 направлениям, то в какой-то момент будто всплываешь в невесомости над полом. В одном положении можно спокойно проехать несколько сотен километров и выйти отдохнувшим (суммарно мы накатали около 700 км за два тестовых дня, примерно половину по автотрассам, остальное – по второстепенным дорогам и городам). Помимо подогрева на кресле можно включить вентиляцию – тогда по спине поползут нежные прохладные змейки. Так же деликатно работает климатическая установка, почти бесшумно извергая медленный водопад охлажденного воздуха.

Если за руль сядет хозяин автомобиля, и он не будет разочарован. Руль у Genesis G90 легок, но в скоростных виражах наливается приятным реактивным усилием. Тормозной привод – один из лучших на современных автомобилях, с очень понятным и линейным действием: с первого же торможения останавливаешься с точностью до сантиметра от намеченной точки. Мощность и тяговитость двигателей полностью адекватна массе и статусу автомобиля – и турбированная «шестерка» объемом 3,3 л, и атмосферная пятилитровая «восьмерка» выдают почти одинаковые 500 Нм, легко разгоняя 2,3 т автомобиля с любых скоростей. В хорошо изолированном от звуков салоне молчат моторы тоже почти одинаково, издавая тихий рык только когда число оборотов перевалит за 4000, а это требуется очень редко. Взаимопонимание с 8-ступенчатым «автоматом» у обоих налажено идеальное – как и за рулем Porsche, тут не думаешь, что смог бы переключать передачи лучше электроники.

Мягкой подвеске седана иногда не хватает сил справиться с физическими силами, действующими на тяжелый автомобиль. Тут Genesis G90 напоминает захмелевшего интеллигента, который без запинки ведет разговор и держит осанку, но иногда выдает свое состояние лишними колебаниями тела. При активном разгоне седан отшатывается назад, приседая на заднюю ось, резковато кренится в быстрых поворотах и даже при плавном торможении не может удержаться от легкого финального клевка, величественно пошатываясь взад-вперед после полной остановки колес.

Зато G90 всегда готов прийти на выручку интеллектом: комплекс электронных ассистентов работает почти безупречно. Адаптивный круиз-контроль успешно претендует на роль автопилота – в паре с системой удержания в полосе безошибочно ведет автомобиль в потоке. Добрую сотню километров по шоссе я проехал, не прикасаясь к педалям и лишь формально придерживая руки на руле, чувствуя, как другая рука, электронная, малозаметными, но уверенными движениями держит автомобиль четко в центре полосы и закладывает его в виражи. Причем автопилот уверенно себя чувствует в условиях, далеких от тепличных. Погода в островной Дании меняется с калейдоскопической быстротой, но ни ослепительное солнце, ни дождь стеной не мешали седану сохранять заданное расстояние до автомобилей впереди и держаться разметки. В этом мастера кода из Genesis уже превзошли европейских коллег – по опыту знаю, как может внезапно растеряться на дороге премиальный немецкий или шведский продукт.

При включении поворотника на 7-дюймовый экран приборной панели выводится изображение с соответствующей камеры на боковом зеркале, охватывающей мертвую зону сбоку автомобиля: пригодилось на запруженных велосипедистами улицах датских городов, будет полезно и в заставленных машинами московских переулках.

Сможет ли обновленный корейский флагман стать королем Садового кольца? Genesis G90 оставил приятное послевкусие и запомнился деталями, но озадачил нарочитой старомодностью и не дал ответа на вопрос, для кого предназначен. Вопрос принца датского для марки уже не стоит – к трем седанам вскоре присоединятся сразу два кроссовера, но Genesis нужно ответить самому себе, каким ему быть. Без сформировавшегося имиджа непонятно, что машина будет сообщать о хозяине окружающим. В глазах зрителей пассажир Genesis пока – неизвестная знаменитость, анонимная звезда, таинственный незнакомец с большими деньгами. Но когда другие роли разобраны, почему бы не примерить эту?