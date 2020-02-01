Кто такой Лука де Мео и как он будет руководить Renault

У Seat были самые молодые покупатели в Европе по сравнению с европейскими конкурентами, вспоминал де Мео в интервью Automotive News. «Когда я приехал, мне сказали, что это проблема Seat, – вспоминал де Мео. – Мой ответ был: «Ребята, я всю карьеру мастерил презентации в PowerPoint на тему, как бы нам омолодить клиентскую базу. Молодые покупатели – не проблема. Реальная трудность в том, что наши клиенты взрослеют, создают семьи, увеличивают доход – а нам почти нечего им предложить». Seat в основном производил небольшие модели. Появление Ateca решило эту проблему. Кроме того, кроссоверы приносят больше прибыли. Благодаря Ateca в 2016 г. Seat отчитался об операционной прибыли в 153 млн евро по сравнению с убытком в 10 млн евро годом ранее. В следующем году вышел кроссовер Arona, в 2018 г. – Tarraco (клон Škoda Kodiaq). Кроссоверы дают уже треть продаж Seat, сообщает FT, в 2019 г. компания продала 574 100 автомобилей. Годом ранее – 517 600 авто на 10,2 млрд евро, операционная прибыль составила 254 млн евро.