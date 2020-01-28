Renault объявила о назначении нового гендиректора

Де Мео родился в Милане, там же закончил университет по специальности управление бизнесом. Начал карьеру в автомобильной индустрии в Renault в 1992 г., затем работал в Toyota Motor Europe, в Fiat Group, где он управлял брендами Lancia, Fiat и Alfa Romeo. В 2009 г. перешел в Volkswagen Group директором по маркетингу марки Volkswagen легковые автомобили, затем отвечал за продажи и маркетинг в Audi. Де Мео стал гендиректором Seat в ноября 2015 г. (ушел в отставку в январе 2020 г.), одновременно входил в наблюдательные советы Ducati и Lamborghini, а также был председателем совета директоров Volkswagen Group в Италии. За пять лет он привел Seat к рекордным продажам (517 600 машин в 2018 г., на 11% больше, чем в 2017 г.), запустил несколько удачных моделей и создал бренду более спортивный имидж, выделив из него суб-бренд Cupra, ориентированный на молодых покупателей. Кроме родного итальянского, де Мео говорит на английском, французском, немецком и испанском языках.