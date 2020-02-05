Почему соседи ненавидят нового акционера Aston Martin
Лоуренс Стролл с детства без ума от Ferrari – у него их целый подземный гараж, больше 30 шт. Но сейчас он спасает конкурента – британскую Aston Martin: консорциум инвесторов во главе со Строллом заплатит 182 млн фунтов ($239 млн) за 16,7% акций. А после запланированной уже допэмиссии, в которой примут участие все акционеры компании, доля Стролла возрастет до 20%. Всё вместе должно принести Aston Martin 500 млн фунтов стерлингов ($652,5 млн), необходимые ей для улучшения ликвидности и снижения долговой нагрузки.
Стролл обожает не машины, а езду на них. «За рулем я жесток: я использую возможности машины на 100%, а если это гонка, то еще и сильно рискую, – признавался он онлайн-изданию The Official Ferrari Magazine. – Я не думаю о машине как о музейном экспонате и не вспоминаю за рулем, сколько она стоит. Если я путешествую, то разумно не затевать гонки на [обычных] дорогах, но, коль условия и законы позволяют, я хочу испытать на полную катушку ощущения, которые Ferrari может дать как на треке, так и вне его».
Что о Стролле думают на родине
Стролл, 877-й номер списка Forbes (с $2,6 млрд), заработал деньги, инвестируя в модные одежные бренды, а однажды сам поспособствовал созданию популярного бренда Michael Kors. Он совладелец команды Formula 1, Racing Point, и еще вложил немало денег в инфраструктуру для международных автогонок в Канаде. Его бизнес дал работу многим людям. Казалось бы, соотечественники должны испытывать благодарность. Может, так оно и есть, но это точно не о соседях Стролла.
Чтоб было где погонять, в сотне километров от Монреаля он в 2000 г. купил и отреставрировал гоночный трек Circuit Mont-Tremblant длиной 4,26 км. В первые же годы местные жители подали на него около 150 жалоб. Они привыкли к тишине и покою, а теперь круглые сутки у них над ухом ревели моторы. Даже полицейские отмечали в отчетах: порой из-за шума им приходилось кричать, чтобы пообщаться с заявителями.
Местным любителям тишины вообще не повезло. У здешнего горнолыжного курорта Мон-Трамблан дела шли средне – так себе, заштатный уголок. Но в 1991 г. за него взялся застройщик Intrawest, и он превратился в модное место, где как грибы стали появляться кондоминиумы, бутики и толпы туристов. Район даже прозвали «северным Диснейлендом».