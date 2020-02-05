Почему соседи ненавидят нового акционера Aston Martin

Стролл обожает не машины, а езду на них. «За рулем я жесток: я использую возможности машины на 100%, а если это гонка, то еще и сильно рискую, – признавался он онлайн-изданию The Official Ferrari Magazine. – Я не думаю о машине как о музейном экспонате и не вспоминаю за рулем, сколько она стоит. Если я путешествую, то разумно не затевать гонки на [обычных] дорогах, но, коль условия и законы позволяют, я хочу испытать на полную катушку ощущения, которые Ferrari может дать как на треке, так и вне его».