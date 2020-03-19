Машины сбились с пути
В 2019 г. продажи легких коммерческих автомобилей (LCV), по данным аналитического агентства «Автостат», остались на прежнем уровне, грузовиков – снизились, а сегмент автобусов показал заметный рост.
Ситуация в сегментах LCV и грузовиков стала отражением того, что происходило в российской экономике, где в прошлом году преобладали негативные тенденции, комментирует ведущий эксперт «Автостата» Виктор Пушкарев. За год число малых предприятий сократилось на 10,6%, продолжилось снижение численности рабочей силы, занятой в ведущих отраслях промышленности и строительства, среднегодовая цена нефти Brent снизилась на 9%, а импорт остался на прошлогоднем уровне, перечисляет он. Кроме того, негативное влияние на рынок оказал и рост цен на новые грузовые автомобили и дизельное топливо, добавляет Пушкарев.
Недостаточно высокие темпы роста экономики и негативные ожидания участников рынка снижали спрос на коммерческую технику в 2019 г., говорит директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи. С другой стороны, государственные программы поддержки автомобильной промышленности, а также сформировавшийся за кризисный период 2014–2016 гг. отложенный спрос помогли продажам, отмечает она.
Грузовики сдали назад
В 2019 г. продажи грузовых автомобилей в России сократились после трех лет роста. По данным «Автостата», было продано 80 657 новых грузовых автомобилей – на 2% меньше, чем годом ранее.
Несмотря на общее сокращение рынка, крупнейшие российские автопроизводители смогли увеличить продажи. Лидирующий на рынке «Камаз» продал 27 603 грузовика (рост на 7,3%), а ГАЗ – 8855 шт. (+5,9%). А вот крупнейшим иностранным брендам увеличить продажи не удалось: у Volvo они снизились на 11% и составили 5653 шт., у Scania – 5621 (-16%), а у MAN – 5013 (-1,5%), гласят данные «Автостата».
«Прежде всего спад обусловлен общей экономической ситуацией, – комментирует директор по продажам грузовых автомобилей «Скания-Русь» Леонид Ткачик. – Также определенное влияние наложили изменения в части налогообложения и господдержки. Увеличение привлекательности финансирования и снижение ключевой ставки, несомненно, помогли рынку, однако основой развития рынка в 2019 г. стала стабильность на валютном рынке и сильные позиции рубля». По словам Ткачика, многие компании в 2019 г. поставили в приоритет налаживание внутренних процессов вместо инвестиций и роста бизнеса. Scania в 2019 г. развивала продажи нового поколения грузовиков, значимым событием стало и начало поставок самосвалов для горнодобывающей отрасли, говорит Ткачик.
Модельный ряд Isuzu в 2019 г. пополнился модификациями N-серии: с газовым двигателем, полноприводным шасси и шасси с автоматической коробкой передач, рассказывает гендиректор Isuzu Rus Фабрис Горлье. По его словам, в этом году появится еще три новые модели, включая среднетоннажное шасси Forward с автоматической трансмиссией. Кроме того, компания хочет реализовать пилотный проект с телематическими сервисами для своих автомобилей совместно с партнерами из компании C-Cars.
Фургоны завязли
Продажи LCV, которые тоже росли в России в 2016–2018 гг., в прошлом году остались на уровне 2018-го – было продано 112 122 шт., по данным «Автостата».
Лидирующий на российском рынке ГАЗ продал 50 671 автомобиль – на 3,1% больше, чем в 2018 г. УАЗ, второй по величине игрок на рынке LCV, сократил продажи на 3,7% до 17 320 шт. Замыкающий топ-3 рынка Ford сумел увеличить продажи на 13% – почти до 13 000 шт. В топ-5 производителей также вошли Lada (рост на 3,4% до 11 087 шт.) и Volkswagen (+3,5%, 5709 шт.). Ранее в пятерку крупнейших игроков российского рынка вместо VW входила другая немецкая марка – Mercedes-Benz. Но ее позиции сильно ослабли из-за приостановки локального производства Sprinter Classic – эта модель LCV по контрактной схеме выпускалась на мощностях группы ГАЗ. (Компания объясняла приостановку проблемами с поставкой комплектующих.) В итоге в 2019 г. продажи LCV Mercedes-Benz в России сократились вдвое до 3318 шт. (6-е место).