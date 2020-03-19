Машины сбились с пути

Лидирующий на российском рынке ГАЗ продал 50 671 автомобиль – на 3,1% больше, чем в 2018 г. УАЗ, второй по величине игрок на рынке LCV, сократил продажи на 3,7% до 17 320 шт. Замыкающий топ-3 рынка Ford сумел увеличить продажи на 13% – почти до 13 000 шт. В топ-5 производителей также вошли Lada (рост на 3,4% до 11 087 шт.) и Volkswagen (+3,5%, 5709 шт.). Ранее в пятерку крупнейших игроков российского рынка вместо VW входила другая немецкая марка – Mercedes-Benz. Но ее позиции сильно ослабли из-за приостановки локального производства Sprinter Classic – эта модель LCV по контрактной схеме выпускалась на мощностях группы ГАЗ. (Компания объясняла приостановку проблемами с поставкой комплектующих.) В итоге в 2019 г. продажи LCV Mercedes-Benz в России сократились вдвое до 3318 шт. (6-е место).