Уголовное дело не лишило «Рольфа» лидерства на рынке«Автобизнесревю» составил рейтинг крупнейших автодилеров страны
Журнал «Автобизнесревю» составил рейтинг автоторговых холдингов за 2019 г. В него вошли 200 дилерских групп, каждая из которых продала не менее 1000 новых автомобилей. На топ-100 крупнейших автохолдингов пришлось 66% продаж новых машин. Рейтинг составлялся на основе анкет, которые заполняли автодилеры, и оценок «Автобизнесревю», уточнил главный редактор журнала Евгений Еськов.
В 2019 г. выручка 100 крупнейших дилерских групп выросла на 5,9% до 2,27 трлн руб., по данным «Автобизнесревю». Но в 2018 г. рост гораздо быстрее – на 20% год к году, напоминает Еськов. Он отмечает, что в выручке автодилеров продажи новых автомобилей занимают более 50%, соответственно, динамика сильно зависит от рынка новых машин. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2019 г. продажи новых автомобилей в России сократились на 2,3% до 1,76 млн штук.
Рынок снизился, согласен Еськов, но на увеличение оборота крупнейших дилеров повлияли рост цен на новые автомобили и развитие дополнительных направлений: продажи подержанных машин, сервис и продажа запчастей. В 2019 г. продажи автомобилей с пробегом более чем у 50 ведущих дилерских холдингов России выросли на 12% – почти 0,5 млн машин (497 121). Зарабатывать только на продаже новых машин сейчас невозможно, говорит Еськов: маржинальность там составляет 2–3%. В других сегментах она выше: например, автомобили с пробегом могут приносить до 10%, считает он.
Лидером по выручке уже шестой год подряд остается «Рольф», оценивает «Автобизнесревю»: 253,5 млрд руб. (+3,3% год к году). Лидирует «Рольф» и по количеству проданных машин: 91 459 штук, на 5,4% меньше, чем в 2018 г.
На позиции «Рольфа» практически не повлияло уголовное дело против его основателя Сергея Петрова, бывших гендиректора Татьяны Луковецкой и директора департамента развития бизнеса автодилера Анатолия Кайро, которых подозревают в незаконном выводе за границу 4 млрд руб. В июне 2018 г. в офисах «Рольфа» прошли обыски, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Петров сразу покинул Россию. За границей тогда же находилась и Луковецкая. Оба они заочно арестованы. Задержанный в июне 2019 г. Кайро находится под домашним арестом до 25 мая. В ноябре 2019 г. Петров сообщил о намерении продать компанию. Представитель «Рольфа» это комментировать отказался.
Действия следствия не затрагивали оперативной деятельности «Рольфа», дилерские центры работали и продажи шли, замечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.
Представитель «Рольфа» не раскрыл планов по выручке и продажам на 2020 г. Строить прогнозы в текущей ситуации сложно, поясняет директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников. В России действует режим самоизоляции, с 28 марта деятельность автодилеров остановлена и выручка всех игроков сильно упала, а издержки остались прежними, пояснил он. Но «Рольф» подошел к кризису подготовленным, считает Мирошников: в 2019 г. завершены все крупные инвестпроекты, у компании сбалансированный кредитный портфель и оптимальные запасы на складах.
Продажи машин в первой десятке дилеров уменьшились у всех, кроме краснодарского «Ключавто» (50 804 автомобиля, +5,9% год к году) и группы «Авилон» (29 516 штук, +4,3%). Повлияло то, что шесть московских дилерских центров, запущенных «Ключавто» в конце 2018 г. (два Hyundai и по одному Volkswagen, Mazda, Nissan и Mitsubishi), вышли на норму продаж, пояснил заместитель исполнительного директора «Ключавто» Сергей Киселев. Также компания активно развивала сеть в регионах.
У «Авилона» рост продаж обусловлен широким портфелем из 29 брендов, считает гендиректор группы Андрей Павлович: если продажи одного бреда снизились, другой это компенсирует. К тому же в 2019 г. компания открыла новые премиальные центры продаж (Mercedes и Audi на территории бывшего завода ЗиЛ, а также Cadillac и Chevrolet) и дилерские центры массовых брендов (Peugeot-Citroen, Mitsubishi). Наибольшим спросом в прошлом году пользовались автомобили B-класса и компактные кроссоверы, вспоминает Еськов: это наиболее доступные для покупателей модели по соотношению цены и качества. Был спрос и на премиум-сегмент.
Рынок будет консолидироваться, дилеры сосредоточатся на оптимизации внутренних процессов, ждет Еськов. Зарабатывать дилеры будут на сервисах, продаже авто с пробегом и финансовых услуг – кредитов и страховок, продолжает он.
Сейчас очень небольшая доля продаж автомобилей с пробегом приходится на официальных дилеров, отмечает Беспалов: есть огромный потенциал роста. А дополнительные услуги крайне важны и как новые источники выручки, и как способ поддержания рентабельности, особенно в условиях стагнирующих продаж новых машин, рассуждает он.