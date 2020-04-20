Уголовное дело не лишило «Рольфа» лидерства на рынке

На позиции «Рольфа» практически не повлияло уголовное дело против его основателя Сергея Петрова, бывших гендиректора Татьяны Луковецкой и директора департамента развития бизнеса автодилера Анатолия Кайро, которых подозревают в незаконном выводе за границу 4 млрд руб. В июне 2018 г. в офисах «Рольфа» прошли обыски, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Петров сразу покинул Россию. За границей тогда же находилась и Луковецкая. Оба они заочно арестованы. Задержанный в июне 2019 г. Кайро находится под домашним арестом до 25 мая. В ноябре 2019 г. Петров сообщил о намерении продать компанию. Представитель «Рольфа» это комментировать отказался.