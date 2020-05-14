Автодилеры заявили о неработающих мерах господдержки

После запрета на продажи автомобилей, введенного в России из-за распространения коронавируса, и катастрофического падения продаж в апреле 2020 г. большинство официальных дилеров оказались отрезанными от мер господдержки. Об этом говорится в письме крупнейших дилеров премьер-министру Михаилу Мишустину и министру промышленности Денису Мантурову. Письмо подписали представители почти 30 крупнейших московских и региональных автодилерских холдингов – «Рольфа», «Автодома», «Мэйджора», «Авилона», «Автомира», «Ключавто» и др.