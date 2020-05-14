Автодилеры заявили о неработающих мерах господдержки

Автодилеры заявили о неработающих мерах господдержкиБольшинство не могут претендовать на нее из-за формальности
После запрета на продажи автомобилей, введенного в России из-за распространения коронавируса, и катастрофического падения продаж в апреле 2020 г. большинство официальных дилеров оказались отрезанными от мер господдержки. Об этом говорится в письме крупнейших дилеров премьер-министру Михаилу Мишустину и министру промышленности Денису Мантурову. Письмо подписали представители почти 30 крупнейших московских и региональных автодилерских холдингов – «Рольфа», «Автодома», «Мэйджора», «Авилона», «Автомира», «Ключавто» и др.
«Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердили представители «Рольфа», «Аларм-моторс», «Фаворит моторс». «Ведомости» направили запросы в правительство и Минпромторг.
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