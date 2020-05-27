Renault-Nissan-Mitsubishi перераспределяют обязанности

Стандартизация начнется с платформ и продолжится в разработке кузовов, агрегатов и систем. Усилия будут сконцентрированы на одном «родительском» автомобиле и его автомобилях-аналогах в каждом продуктовом сегменте, которые будут разрабатываться компанией-лидером при поддержке команд-последователей. При необходимости производство автомобиля-эталона и аналогов у каждого бренда будет объединено. К 2025 г. почти 45% моделей альянса будут разрабатываться и выпускаться по этой схеме. Сенар привел в пример Бразилию, где автопроизводители планируют перейти с шести моделей сегмента B на четырех различных платформах на семь моделей на одной.