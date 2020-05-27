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Renault-Nissan-Mitsubishi перераспределяют обязанности

Компании исключили возможность слияния и собираются сэкономить на разработке машин и технологий
Геннадий Анисимов
wheelsage.org

Группа Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors углубят сотрудничество в разработке автомобилей и распределят сферы влияния по регионам для сокращения расходов и повышения эффективности. Компании заявили о новой модели делового сотрудничества, «призванной повысить конкурентоспособность и прибыльность трех партнеров», говорится в сообщении. «Плана слияния наших компаний нет, ‒ заявил на пресс-конференции председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар (цитата по Reuters). ‒ Нам не нужно слияние, чтобы быть эффективными».

Новая стратегия заключается в передаче лидерства внутри альянса компании с сильнейшим положением на рынке и лучшей компетенцией в продукте или технологии ‒ она возглавит деятельность, а остальные ее поддержат. Компании собираются сократить инвестиции в разработку новых моделей автомобилей на 40%, для этого они будут следовать схеме «лидер ‒ последователь» (leader ‒ follower), которая уже применяется альянсом в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Стандартизация начнется с платформ и продолжится в разработке кузовов, агрегатов и систем. Усилия будут сконцентрированы на одном «родительском» автомобиле и его автомобилях-аналогах в каждом продуктовом сегменте, которые будут разрабатываться компанией-лидером при поддержке команд-последователей. При необходимости производство автомобиля-эталона и аналогов у каждого бренда будет объединено. К 2025 г. почти 45% моделей альянса будут разрабатываться и выпускаться по этой схеме. Сенар привел в пример Бразилию, где автопроизводители планируют перейти с шести моделей сегмента B на четырех различных платформах на семь моделей на одной.

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Также в альянсе появятся лидеры в отдельных регионах мира, где каждая компания постарается добиться максимальной конкурентоспособности и стать образцом для других партнеров. Nissan становится лидером альянса в Китае, Северной Америке и Японии, Renault ‒ в Европе, России, Южной Америке и Северной Африке, Mitsubishi Motors ‒ в странах АСЕАН и Океании.

Компании продолжат развивать имеющиеся синергии, в том числе в совместных закупках, пользуясь своими лидерскими позициями и географическими преимуществами, говорится в сообщении. Партнеры продолжат пользоваться существующими активами и сообща инвестировать в новые платформы, силовые установки и технологии. В пример была приведена успешная разработка платформы CMF-B для Renault Clio и Nissan Juke. В ближайшем будущем появятся общие платформы CMF-C/D и CMF-EV, сообщили компании.

Разработка новых технологий также будет закреплена за лидерами. Например, за роботизированное вождение будет отвечать Nissan, Renault возглавит разработку платформы интеграции в цифровые сети на базе ОС Android, подзаряжаемыми гибридами (PHEV) сегментов C/D займется Mitsubishi, субкомпактными электромобилями семента A/B ‒ Renault, более крупными EV ‒ Nissan. Сенар сказал, что новая схема в обмене технологиями принесет экономию до 20%.

Компании будут больше сосредоточены на эффективности производства моделей, чем на объемах выпуска, передает Reuters, при этом модельный ряд выпускаемых автомобилей, как ожидается, сократится на 20% к 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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