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Honda выпускает свой первый электромобиль: e

Он станет одним из немногих компактных электрокаров в мире электрических седанов и кроссоверов
Екатерина Максимушкина
Honda e – первый электромобиль японской компании /Francois Lenoir / Reuters

Первый электромобиль японского концерна Honda под простым названием e поступит в продажу в Европе и Японии 30 октября 2020 г. Компактная двухдверная модель (3894 мм в длину, 1752 мм в ширину, багажник 171 л) была представлена в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте и предназначена исключительно для городских поездок: запас хода на одном заряде батареи составляет 280 км. Цена автомобиля составит $39 000.

Автомобили с электродвигателем пока что относятся к премиальной части авторынка – цены на экологичный транспорт начинаются от $30 000–33 000 за Mini Cooper SE, Nissan Leaf или Hyundai Ioniq. Средняя цена электромобиля в США, по данным новостного агентства Quartz, составляет $55 000 по сравнению с $35 000, которые в среднем придется заплатить за традиционный автомобиль. Основной причиной такой дороговизны является высокая стоимость аккумуляторной батареи. Батарея другого компактного электромобиля – Renault Zoe, например, стоит больше $9000 при стоимости автомобиля от $35 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных