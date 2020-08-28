Honda выпускает свой первый электромобиль: e

Honda выпускает свой первый электромобиль: eОн станет одним из немногих компактных электрокаров в мире электрических седанов и кроссоверов
Первый электромобиль японского концерна Honda под простым названием e поступит в продажу в Европе и Японии 30 октября 2020 г. Компактная двухдверная модель (3894 мм в длину, 1752 мм в ширину, багажник 171 л) была представлена в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте и предназначена исключительно для городских поездок: запас хода на одном заряде батареи составляет 280 км. Цена автомобиля составит $39 000.
Автомобили с электродвигателем пока что относятся к премиальной части авторынка – цены на экологичный транспорт начинаются от $30 000–33 000 за Mini Cooper SE, Nissan Leaf или Hyundai Ioniq. Средняя цена электромобиля в США, по данным новостного агентства Quartz, составляет $55 000 по сравнению с $35 000, которые в среднем придется заплатить за традиционный автомобиль. Основной причиной такой дороговизны является высокая стоимость аккумуляторной батареи. Батарея другого компактного электромобиля – Renault Zoe, например, стоит больше $9000 при стоимости автомобиля от $35 000.