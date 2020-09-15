Производство Volvo XC90 в США отложено на год

Производство Volvo XC90 в США отложено на годА продажи седана S60 падают из-за любви американцев к внедорожникам
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу американского подразделения Volvo Cars Андерса Густафссона, запланированное на 2021 г. начало производства флагманского внедорожника XC90 на заводе в Чарлстоне, штат Южная Каролина, будет перенесено на 2022 г. с выходом на полную мощность в 2023 г. Причины задержки компания не называет.
Шведская Volvo Cars, которую китайский автогигант Zhejiang Geely Holding Group в августе 2010 г. купил у американской Ford Motor, построила завод в США за три года, с 2015 по 2018-й. Инвестиции в проект составили $1,1 млрд, производственная мощность предприятия, которую могут обеспечить более 8000 рабочих, составляет 150 000 автомобилей в год. Однако сейчас на заводе всего около 1500 человек производят около 60 000 седанов Volvo S60 в год.
Завод в США был задуман Volvo Cars в рамках стратегии «производим там, где продаем», ориентированной на три ключевых для компании рынка: Европу, Китай и США. У Volvo было два автозавода и предприятие по производству двигателей в Европе, заводы в Индии, Малайзии и три завода в Китае. «Предприятие в Чарлстоне дает нам право назвать США нашим третьим домашним рынком», – заявлял генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон в июне 2018 г. на открытии проекта. Компания рассчитывала на продажи седана S60 в США и экспорт по всему миру, включая Китай.
Однако надежды не сбылись. Поставки S60 из США в Китай Volvo Cars не смогла наладить из-за роста ввозных пошлин в ходе торговой войны Вашингтона с Пекином. А продажи модели «по месту производства», хотя и выросли примерно с 7600 автомобилей в 2018 г. до более 17 500 в 2019 г., стали снижаться на фоне повышенного интереса американцев к внедорожникам. Сегмент легковых автомобилей в США сокращается уже много лет: спрос на среднеразмерные седаны, к которым относится S60, сократился c 3 млн автомобилей в 2014 г. до менее 1,8 млн в 2019 г. А доля сегмента «пикапы + внедорожники» на американском рынке в 2019 г. составила рекордные 70% (12,2 млн автомобилей).
В целом продажи Volvo в США идут неплохо. В период с 2014 по 2019 г. объем продаж вырос почти вдвое и в 2019 г. компании впервые с 2007 г. удалось продать больше 100 000 автомобилей, включая внедорожники, импортируемые с заводов в Швеции и Бельгии. А в августе 2020 г. компания объявила о росте продаж третий месяц подряд: в июне на 4,5%, в июле на 10,3% и, наконец, в августе на 12,9%, почти до 10 400 автомобилей. Этот август стал лучшим по продажам с августа 2006 г. Но если посмотреть продажи по моделям, то лидерами окажутся внедорожники – XC40, XC60 и XC90. А седан S60 хоть и занимает 4-е место, но его продажи сократились по сравнению с августом 2019 г. почти на 10%.
Продажи Volvo Cars в мире за первое полугодие 2020 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,8% почти до 270 000 автомобилей. Компания понесла в этот период операционный убыток в размере $110,3 млн, тогда как в первом полугодии 2019 г. получила операционную прибыль в размере $613 млн. Доходы Volvo Cars упали на 14% до $12,4 млрд.
По словам Густафссона, рассчитывать на мирное завершение торговой войны Трампа с Китаем в ближайшее время не приходится. Конфликт не утихнет вне зависимости от результатов выборов президента США в ноябре. Так что вся надежда американского подразделения сегодня на старт местного производства модели XC90, которая будет выпускаться в Чарлстоне как с бензиновым двигателем, так и с электрической силовой установкой. Самуэльссон рассчитывает выйти на общий объем производства в США в 100 000 автомобилей в год.