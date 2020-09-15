Производство Volvo XC90 в США отложено на год

В целом продажи Volvo в США идут неплохо. В период с 2014 по 2019 г. объем продаж вырос почти вдвое и в 2019 г. компании впервые с 2007 г. удалось продать больше 100 000 автомобилей, включая внедорожники, импортируемые с заводов в Швеции и Бельгии. А в августе 2020 г. компания объявила о росте продаж третий месяц подряд: в июне на 4,5%, в июле на 10,3% и, наконец, в августе на 12,9%, почти до 10 400 автомобилей. Этот август стал лучшим по продажам с августа 2006 г. Но если посмотреть продажи по моделям, то лидерами окажутся внедорожники – XC40, XC60 и XC90. А седан S60 хоть и занимает 4-е место, но его продажи сократились по сравнению с августом 2019 г. почти на 10%.