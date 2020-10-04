Volvo хочет продавать кредиты на выбросы СО2, как это делает Tesla

Европейская комиссия 10 лет назад установила для производителей цель по уровню выбросов СО2 в среднем для проданных на рынках ЕС за год новых автомобилей – 130 г/км к 2015 г. Для ее достижения многие производители роскошных седанов, такие как немецкие BMW и Daimler, разбавили свой модельный ряд небольшими автомобилями, но в целом эта цель была достигнута относительно просто: для большинства компаний снижение выбросов в рамках повышения эффективности современных двигателей оказалось достаточным. Следующая цель сложнее – 95 г/км с 2021 г., тогда как в среднем по Европе в настоящее время новые автомобили выбрасывают СО2 112 г/км. За каждый лишний грамм с каждого проданного автомобиля автокомпании будут обязаны выплатить 95 евро. Те же производители, которые добьются уровня ниже установленного Еврокомиссией, могут продавать конкурентам излишки своей квоты, что поможет покупателям этих квот избежать штрафов.