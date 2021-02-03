Ford будет ставить Android с 2023 года

Американские компании Ford и Google объявили 1 февраля о стратегическом партнерстве сроком на шесть лет. Автопромышленный и технологический гиганты создают совместную группу под названием Team Upshift, которая объединит специалистов обеих компаний для разработки и интеграции решений для систем автономного вождения и информационно-развлекательной системы нового поколения. Эти решения появятся в автомобилях марок Ford и Lincoln с 2023 г.