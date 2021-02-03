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Ford будет ставить Android с 2023 года

Google расширяет присутствие в автопромышленности
Илья Виноградов
Сотрудничество Ford и Google не будет ограничиваться только технологиями, предназначенными для использования в автомобиле /Noel CELIS / AFP

Американские компании Ford и Google объявили 1 февраля о стратегическом партнерстве сроком на шесть лет. Автопромышленный и технологический гиганты создают совместную группу под названием Team Upshift, которая объединит специалистов обеих компаний для разработки и интеграции решений для систем автономного вождения и информационно-развлекательной системы нового поколения. Эти решения появятся в автомобилях марок Ford и Lincoln с 2023 г.

Благодаря операционной системе Android Automotive (вариант ОС Android для использования в автомобильных информационно-развлекательных системах) владельцы Ford и Lincoln смогут пользоваться сервисами Google Assistant, Google Maps и устанавливать приложения из магазина Google Play прямо на мультимедийное устройство своего автомобиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных