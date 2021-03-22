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Jeep представил концепт электрического Wrangler

Wrangler Magneto сохранил МКП и раздатку
Илья Виноградов
Jeep Wrangler Magneto построен на основе классического рамного внедорожника Wrangler версии Rubicon в двухдверной комплектации /Jeep

Марка Jeep, которая принадлежит автоконцерну Stellantis, представила 22 марта концепт электромобиля Wrangler Magneto. Он будет участвовать в 54-м ежегодном Пасхальном сафари в окрестностях города Моаб (штат Юта, США), которое в 2021 г. пройдет с 27 марта по 4 апреля. Решение о серийном производстве руководство Jeep будет принимать после оценки потенциального спроса.

Jeep Wrangler Magneto построен на основе классического рамного внедорожника Wrangler версии Rubicon в двухдверной комплектации, которая выпускается уже более 30 лет и считается одним из лучших автомобилей для бездорожья в мире. При этом в Jeep приняли довольно необычное решение: сохранить оригинальную трансмиссию, заменив бензиновый двигатель под капотом Rubicon на электромотор. Во многом это объясняется тем, что у Jeep нет самостоятельной платформы для электрокаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных