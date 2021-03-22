Jeep представил концепт электрического Wrangler

Jeep представил концепт электрического WranglerWrangler Magneto сохранил МКП и раздатку
Марка Jeep, которая принадлежит автоконцерну Stellantis, представила 22 марта концепт электромобиля Wrangler Magneto. Он будет участвовать в 54-м ежегодном Пасхальном сафари в окрестностях города Моаб (штат Юта, США), которое в 2021 г. пройдет с 27 марта по 4 апреля. Решение о серийном производстве руководство Jeep будет принимать после оценки потенциального спроса.
Jeep Wrangler Magneto построен на основе классического рамного внедорожника Wrangler версии Rubicon в двухдверной комплектации, которая выпускается уже более 30 лет и считается одним из лучших автомобилей для бездорожья в мире. При этом в Jeep приняли довольно необычное решение: сохранить оригинальную трансмиссию, заменив бензиновый двигатель под капотом Rubicon на электромотор. Во многом это объясняется тем, что у Jeep нет самостоятельной платформы для электрокаров.