«АвтоВАЗ» рассматривает возможность запуска подписки на автомобили

Автомобиль по подписке – это более длительная, чем каршеринг, аренда транспортного средства, при этом все заботы о машине берет на себя арендодатель. На российском рынке такие услуги в основном предоставляют компании, принадлежащие самим автопроизводителям: Hyundai Mobility, Volvo Car Drive, Kia Mobility, Skoda Smart Drive, Audi Drive. Есть подобный сервис у «Сбера» и «Яндекс.Драйва», а также у стартап The Mashina, в который АФК «Система» и Фонд развития интернет-инициатив в мае 2021 г. вложили $800 000. Цены на аренду начинаются с 20 000 руб. в месяц за автомобиль бюджетного сегмента – например, Volkswagen Polo.