«АвтоВАЗ» рассматривает возможность запуска подписки на автомобили

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность запуска подписки на автомобилиКомпания тестирует новый рынок, растущий опережающими темпами
«АвтоВАЗ» сейчас формирует проект программы подписки на автомобили. Проходят совещания – сидят специалисты, считают, как эта программа будет выглядеть. Готовится презентация проекта для последующего утверждения руководством «АвтоВАЗа». Полагаю, окончательное решение о запуске проекта будет приниматься в конце года», – рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с планами компании. По его предположениям, проект «АвтоВАЗа» будет изначально сфокусирован на крупных городах, а его запуск возможен в 2022 г.
Автомобиль по подписке – это более длительная, чем каршеринг, аренда транспортного средства, при этом все заботы о машине берет на себя арендодатель. На российском рынке такие услуги в основном предоставляют компании, принадлежащие самим автопроизводителям: Hyundai Mobility, Volvo Car Drive, Kia Mobility, Skoda Smart Drive, Audi Drive. Есть подобный сервис у «Сбера» и «Яндекс.Драйва», а также у стартап The Mashina, в который АФК «Система» и Фонд развития интернет-инициатив в мае 2021 г. вложили $800 000. Цены на аренду начинаются с 20 000 руб. в месяц за автомобиль бюджетного сегмента – например, Volkswagen Polo.