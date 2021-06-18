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«АвтоВАЗ» рассматривает возможность запуска подписки на автомобили

Компания тестирует новый рынок, растущий опережающими темпами
Денис Ильюшенков Илья Виноградов
В обществе растет запрос на гибкое владение транспортным средством /Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» сейчас формирует проект программы подписки на автомобили. Проходят совещания – сидят специалисты, считают, как эта программа будет выглядеть. Готовится презентация проекта для последующего утверждения руководством «АвтоВАЗа». Полагаю, окончательное решение о запуске проекта будет приниматься в конце года», – рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с планами компании. По его предположениям, проект «АвтоВАЗа» будет изначально сфокусирован на крупных городах, а его запуск возможен в 2022 г.

Автомобиль по подписке – это более длительная, чем каршеринг, аренда транспортного средства, при этом все заботы о машине берет на себя арендодатель. На российском рынке такие услуги в основном предоставляют компании, принадлежащие самим автопроизводителям: Hyundai Mobility, Volvo Car Drive, Kia Mobility, Skoda Smart Drive, Audi Drive. Есть подобный сервис у «Сбера» и «Яндекс.Драйва», а также у стартап The Mashina, в который АФК «Система» и Фонд развития интернет-инициатив в мае 2021 г. вложили $800 000. Цены на аренду начинаются с 20 000 руб. в месяц за автомобиль бюджетного сегмента – например, Volkswagen Polo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных