«АвтоВАЗ» вынужден выпускать автомобили без магнитолы и мультируля

«АвтоВАЗ» вынужден выпускать автомобили без магнитолы и мультируляВ условиях дефицита микроэлектроники покупатели берут и это
«АвтоВАЗ» в июне стал предлагать дилерам Lada Vesta, Xray и Largus в комплектации «комфорт лайт» – без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы. Об этом «Ведомостям» рассказали автодилеры марки – «Транстехсервис» (ТТС) и еще два крупных продавца «АвтоВАЗа». Стоимость такой комплектации лишь на 10 000–13 000 руб. дешевле, чем с указанными опциями, но зато такие автомобили есть в наличии у дилеров. А по тем, которые оснащены богаче, срок ожидания составляет порядка двух месяцев без гарантии сохранения цены, говорят дилеры.
«Все автомобили в комплектации «комфорт лайт» будут проданы в течение месяца с момента поставки дилеру на фоне дефицита по остальным модификациям и предстоящего корпоративного отпуска завода», – прогнозирует представитель одного из дилеров. У покупателей нет выбора, поэтому покупают что есть и доплачивают порядка 50 000 руб. за установку магнитолы в салоне, резюмирует он. По оценке продавца, дефицит на Lada Largus и Lada Vesta в полных комплектациях сохранится до сентября.