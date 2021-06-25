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«АвтоВАЗ» вынужден выпускать автомобили без магнитолы и мультируля

В условиях дефицита микроэлектроники покупатели берут и это
Денис Ильюшенков Илья Виноградов
Мировой дефицит микроэлектронных компонентов докатился до российских заводов лишь в начале июня 2021 г. /Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» в июне стал предлагать дилерам Lada Vesta, Xray и Largus в комплектации «комфорт лайт» – без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы. Об этом «Ведомостям» рассказали автодилеры марки – «Транстехсервис» (ТТС) и еще два крупных продавца «АвтоВАЗа». Стоимость такой комплектации лишь на 10 000–13 000 руб. дешевле, чем с указанными опциями, но зато такие автомобили есть в наличии у дилеров. А по тем, которые оснащены богаче, срок ожидания составляет порядка двух месяцев без гарантии сохранения цены, говорят дилеры.

«Все автомобили в комплектации «комфорт лайт» будут проданы в течение месяца с момента поставки дилеру на фоне дефицита по остальным модификациям и предстоящего корпоративного отпуска завода», – прогнозирует представитель одного из дилеров. У покупателей нет выбора, поэтому покупают что есть и доплачивают порядка 50 000 руб. за установку магнитолы в салоне, резюмирует он. По оценке продавца, дефицит на Lada Largus и Lada Vesta в полных комплектациях сохранится до сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных