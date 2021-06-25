«АвтоВАЗ» вынужден выпускать автомобили без магнитолы и мультируля

«АвтоВАЗ» в июне стал предлагать дилерам Lada Vesta, Xray и Largus в комплектации «комфорт лайт» – без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы. Об этом «Ведомостям» рассказали автодилеры марки – «Транстехсервис» (ТТС) и еще два крупных продавца «АвтоВАЗа». Стоимость такой комплектации лишь на 10 000–13 000 руб. дешевле, чем с указанными опциями, но зато такие автомобили есть в наличии у дилеров. А по тем, которые оснащены богаче, срок ожидания составляет порядка двух месяцев без гарантии сохранения цены, говорят дилеры.