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Дилеры хотят уйти с «Авто.ру» и «Авито» из-за роста цен на рекламу

И сделать свой агрегатор объявлений
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) приступила к разработке концепции собственного онлайн-агрегатора объявлений о продаже подержанных автомобилей (классифайда. – «Ведомости»), рассказал «Ведомостям» ее представитель. По его словам, РоАД будет не единственным учредителем классифайда, к этому планируется привлечь дилеров – участников ассоциации. «Мы активизировались из-за текущей ситуации на рынке с ростом цен на существующих площадках. Сейчас идет рассмотрение различных юридических конструкций по организации нашего классифайда. Впереди подключение дилеров, наращивание базы и регулирование внутренних алгоритмов работы», – пояснил собеседник газеты.

Классифайд – это онлайн-доска объявлений, сгруппированных по темам. Основные классифайды подержанных автомобилей в России – «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», «Авито авто» и «Дром». По собственным данным компаний, на момент написания заметки на их площадках размещено 374 679, 586 859 и 523 484 объявления соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных