Дилеры хотят уйти с «Авто.ру» и «Авито» из-за роста цен на рекламу

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) приступила к разработке концепции собственного онлайн-агрегатора объявлений о продаже подержанных автомобилей (классифайда. – «Ведомости»), рассказал «Ведомостям» ее представитель. По его словам, РоАД будет не единственным учредителем классифайда, к этому планируется привлечь дилеров – участников ассоциации. «Мы активизировались из-за текущей ситуации на рынке с ростом цен на существующих площадках. Сейчас идет рассмотрение различных юридических конструкций по организации нашего классифайда. Впереди подключение дилеров, наращивание базы и регулирование внутренних алгоритмов работы», – пояснил собеседник газеты.