Минпромторг хочет резко увеличить утильсбор на электромобили

Утильсбор состоит из базовой ставки и коэффициента, на который умножается ставка. В случае с электромобилями Минпромторг предлагает увеличить коэффициенты: с 1,63 до 14,4 при ввозе в страну новых электромобилей и с 6,1 до 24,1 для машин с электромотором старше трех лет. Вместе с тем плата утильсбора за ввозимый физлицом для личного пользования автомобиль – не важно, на электротяге или с двигателем внутреннего сгорания – вырастет на 25%, следует из пояснительной записки к проекту. Она составит максимум 4500 и 6500 руб. за новую и подержанную машину соответственно. Такие же предложения содержались в так и не принятом проекте по индексации утильсбора от января 2021 г.