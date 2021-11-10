Минпромторг хочет резко увеличить утильсбор на электромобили

Минпромторг хочет резко увеличить утильсбор на электромобилиВедомство решило снизить риски для российских проектов, которых пока нет
Минпромторг 9 ноября опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок, изменяющих постановление правительства о взимании утилизационного сбора. Они предусматривают индексацию утильсбора на импортируемые новые электромобили почти в 9 раз, на подержанные электромобили старше трех лет – почти в 4 раза. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 г., следует из документа.
Минпромторг планировал очередную индексацию утильсбора на все автомобили, в том числе и на машины с двигателями внутреннего сгорания и с дизельными моторами, с января 2021 г., но в итоге она не состоялась.
Утильсбор состоит из базовой ставки и коэффициента, на который умножается ставка. В случае с электромобилями Минпромторг предлагает увеличить коэффициенты: с 1,63 до 14,4 при ввозе в страну новых электромобилей и с 6,1 до 24,1 для машин с электромотором старше трех лет. Вместе с тем плата утильсбора за ввозимый физлицом для личного пользования автомобиль – не важно, на электротяге или с двигателем внутреннего сгорания – вырастет на 25%, следует из пояснительной записки к проекту. Она составит максимум 4500 и 6500 руб. за новую и подержанную машину соответственно. Такие же предложения содержались в так и не принятом проекте по индексации утильсбора от января 2021 г.
Проект разработан в рамках реализации концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта в России до 2030 г., сказал «Ведомостям» представитель Минпромторга. Согласно ей к концу 2024 г. планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций. К 2030 г. каждый десятый выпускаемый автомобиль в РФ должен быть электрическим. Общий бюджет концепции оценивается в 591 млрд руб. до 2030 г., из них более 80% – внебюджетные источники.
Что такое утилизационный сбор
Утильсбор в России существует с 2012 г. За это время он повышался уже трижды. Формально это экологический сбор, по сути – защитная мера для отечественных производителей. Изначально его платили только импортеры. С 2014 г. после их жалоб в ВТО утильсбор распространили также на производителей в РФ, но тогда же для отечественных заводов были введены промышленные субсидии, фактически компенсирующие сбор, хотя формально и не связанные с ним. В декабре 2020 г. промсубсидии были дифференцированы в зависимости от целевого уровня локализации: чем выше локализация, тем больше размер выплат.
Минпромторг в сентябре опубликовал проекты расширения действия программ льготного автокредитования и льготного лизинга на российские электромобили, скидка по ним составит 25% (но не более 625 000 руб.).
Помимо этого для поддержки создания отечественного электротранспорта планируется внедрить на пилотных территориях комплексные городские программы, которые будут способствовать росту спроса на электромобили и развитию зарядной инфраструктуры. Такие программы могут включать в себя установление льготной ставки транспортного налога и льготной платы за парковку, пояснил представитель Минпромторга. Кроме этого запланирован эксперимент по бесплатному проезду таких автомобилей по платным участкам федеральных автодорог, добавил он.
Единственным массовым проектом электротранспорта в РФ остается московский электробус. Легковые электромобили в России пока не производятся. Планы по их выпуску есть у компании Zetta предпринимателя Дениса Щуровского, у «Камаза» (совместная разработка с Петербургским политехническим университетом – компактный электромобиль «Кама-1») и у «Автотора». Замглавы Минпромторга Александр Морозов говорил в интервью «РИА Новости» в сентябре, что первым на российский рынок, скорее всего, выйдет электромобиль сборки липецкого предприятия «Моторинвест» (сроки не назывались).
Продажи новых зарубежных электромобилей в России растут. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), они увеличились на 118% с начала года до 845 шт. Это происходит на фоне ожидаемой отмены нулевой импортной пошлины на этот вид машин. Сейчас электрокары ввозятся из-за пределов Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Пошлина на ввоз электромобилей в ЕАЭС была снижена с 15 до 0% в мае 2020 г., эта ставка действует до конца 2021 г.
6500 руб.
составит утильсбор за ввозимый физлицом для личного пользования подержанный автомобиль – не важно, на электротяге или с двигателем внутреннего сгорания
В начале августа, как сообщали «Ведомости», Белоруссия предложила Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлить до 31 декабря 2023 г. действие нулевой пошлины для электромобилей. Но на заседании совета ЕЭК в конце октября российская сторона выступила против. Глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель в октябре заявлял, что положительное развитие сектора электромобилей в РФ может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины для них.
Представители «Камаза», «Автотора» и группы ГАЗ не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель группы «Соллерс» сказал, что компания поддерживает инициативу Минпромторга по повышению ставок утильсбора на электромобили. «Это необходимое условие для стимулирования инвестиций в локализацию производства электромобилей на территории России», – считает он.
Речь идет о стимулировании локального производства электротранспорта, но уж очень несвоевременном, возражает председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта Ия Гордеева. По ее словам, такие меры могут понадобиться через пару лет, когда у отечественных компаний будут уже готовые к выходу на рынок проекты легковых электромобилей. Пока же их нет, предложенные меры приведут к снижению темпов продажи электротранспорта, замедлению создания зарядной инфраструктуры и в конечном итоге к нежеланию локализации иностранных производителей на маленьком и еще не сформированном рынке электротранспорта в России, сказала «Ведомостям» Гордеева.
Создание собственной индустрии электромобилей потребует значительной перестройки существующих автомобильных производств и в ряде случаев создания новых мощностей. В частности, для электробатарей необходимы соединения лития. В МЭА оценивали рост спроса на литий, связанный с энергопереходом и производством аккумуляторов, в 133 раза к 2040 году, на кобальт – в 33 раза, на никель – в 30 раз. Также растет спрос на неодим, требующийся для используемых в двигателях электрокаров магнитов. При этом в России промышленная добыча лития пока не ведется, несмотря на наличие прогнозных ресурсов в 1 млн т, по данным Минпромторга.