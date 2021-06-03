Правительство не станет повышать утильсбор на строительную технику

Но не все производители согласны с новой редакцией постановления. «Три производителя бульдозеров в России («ДСТ-Урал», «ЧТЗ-Уралтрак», «Промтрактор» («Четра»). – «Ведомости») приближаются к 50%-ному рубежу. Остальные 50% – это иностранная оккупация. А в сегменте погрузчиков мы занимаем меньше 5%, т. е. находимся под полной технологической иностранной оккупацией. Необходимо вводить меры протекционизма. Для меня, наоборот, непонятно, почему не подняли сбор именно по этим типам техники. Мы готовы делать российскую технику, которая не будет уступать иностранной по качеству. Но нужно стимулировать рынок. Невозможно мгновенно переместиться, деньги в развитие нужно откуда-то взять. А государство не меценат – оно берет из одной корзинки (бюджет утильсбора), чтобы положить в другую», – говорит гендиректор «ДСТ-Урал» Евгений Горелый.