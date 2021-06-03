Правительство не станет повышать утильсбор на строительную технику

Правительство не станет повышать утильсбор на строительную техникуНа пересмотр планов властей толкнула жесткая критика импортеров
Минпромторг отказался от планов повышать в этом году утилизационный сбор на отдельные виды дорожно-строительной техники: бульдозеры, экскаваторы, перегружатели, трамбовочные машины и катки, погрузчики. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность и актуальность документа подтвердили два участника отрасли. Но документ еще не принят правительством, сообщил представитель Минпромторга.
В январе министерство предлагало повысить сбор для этой техники в 2,4–4 раза в зависимости от типа. По подсчетам комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), сбор на один бульдозер мог вырасти на 500 000 – 3,9 млн руб. в зависимости от мощности машины, на экскаваторы – на 1,8 млн руб. на единицу техники. Сегодня сбор на один бульдозер и так составляет в среднем 1,5 млн руб., на экскаватор – 1 млн руб., на погрузчик – около 1 млн.
Новая редакция проекта постановления по-прежнему предполагает повышение сбора на грейдеры и планировщики (в среднем в 2,3 раза), краны-трубоукладчики (в 1,4 раза). А также на сельхозтехнику: колесные тракторы (в 2,7 раза), гусеничные тракторы (в 3,6 раза), комбайны (в 2 раза). Параметры повышения по этой технике с января не корректировались. Так, по грейдерам в зависимости от мощности машины сбор вырастет на 660 000 – 2,6 млн руб.
Утилизационный сбор фактически является мерой протекционизма для российских производителей. Сбор платят как локальные заводы, так и импортеры, но только первые могут компенсировать эти затраты из промышленных субсидий, выделенных им правительством.
На пересмотр своих планов Минпромторг пошел после резонансной критики проекта со стороны как производителей техники, так и ее конечных пользователей. Против повышения выступал, в частности, комитет по спецтехнике АЕБ, который в февральском письме в адрес премьер-министра Михаила Мишустина спрогнозировал значительный рост цен на технику в случае принятия такого решения.
Как объяснял глава комитета и гендиректор Volvo Construction Equipment в России и СНГ Андрей Комов, повышение сбора чревато перекладыванием этой разницы в стоимость техники, а по некоторым типам в России пока нет локализованных аналогов. В 2019 г. доля российских производителей грейдеров составляла 32–100% рынка в зависимости от мощности машины, на рынке бульдозеров доходила до 47%, по погрузчикам составляла 0–11%, по экскаваторам – 0–17%, по асфальтоукладчикам – 4%. В марте аналогичное письмо премьеру с просьбами не повышать утильсбор отправила Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники. На риски удорожания металлопродукции и, как следствие, стоимости стройки и жилья из-за повышения утиля указывала ассоциация переработчиков лома черных и цветных металлов «Руслом.ком», писали «Известия» в феврале.
«Минпромторг решил не трогать те категории, по которым в России доля отечественной техники ниже 50%, а по остальным видам, – повысить», – объяснил «Ведомостям» логику министерства топ-менеджер зарубежного производителя строительно-дорожных машин.
Иначе эта мера ударила бы по клиентам, которые не смогли бы переключиться на аналогичную российскую технику в ее отсутствие. «В целом логично более плавное повышение утильсбора, учитывая текущую сложную ситуацию в экономике. Очевидно, что повышение утильсбора выше по тем позициям, по которым есть конкурентоспособные российские производители», – говорит и эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский. По его словам, на пересмотр решения регулятора также повлиял «сформировавшийся отложенный спрос на дорожно-строительную технику». По словам еще одного собеседника «Ведомостей», чиновники приняли в расчет потенциальный спрос на эту технику в преддверии реализации крупных инфраструктурных проектов и возможные имиджевые потери в случае нехватки техники.
Но не все производители согласны с новой редакцией постановления. «Три производителя бульдозеров в России («ДСТ-Урал», «ЧТЗ-Уралтрак», «Промтрактор» («Четра»). – «Ведомости») приближаются к 50%-ному рубежу. Остальные 50% – это иностранная оккупация. А в сегменте погрузчиков мы занимаем меньше 5%, т. е. находимся под полной технологической иностранной оккупацией. Необходимо вводить меры протекционизма. Для меня, наоборот, непонятно, почему не подняли сбор именно по этим типам техники. Мы готовы делать российскую технику, которая не будет уступать иностранной по качеству. Но нужно стимулировать рынок. Невозможно мгновенно переместиться, деньги в развитие нужно откуда-то взять. А государство не меценат – оно берет из одной корзинки (бюджет утильсбора), чтобы положить в другую», – говорит гендиректор «ДСТ-Урал» Евгений Горелый.