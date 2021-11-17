Правительство просят отменить госрегулирование цен на техосмотр

Правительство просят отменить госрегулирование цен на техосмотрИ тогда для легковых машин он может подорожать почти до 3000 рублей
Общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» предложила вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину отменить госрегулирование цен на техосмотр (ТО) автомобилей. Об этом говорится в письме организации от 10 ноября, с которым ознакомились «Ведомости». В аппарате Хуснуллина подтвердили его получение.
Установление рыночной цены на техосмотр создаст условия для функционирования достаточного количества операторов ТО, пишет вице-премьеру председатель «Опоры России» Александр Калинин. Также организация предлагает утвердить программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере техосмотра. Предполагается, что она будет включать в себя частичную (до 50%, но не более 10 млн руб.) компенсацию затрат на покупку оборудования для развития производства и субсидирование процентной ставки по текущим кредитным и лизинговым договорам.
С 1 марта 2021 г. согласно поправкам в закон о техосмотре вступили в силу новые условия аккредитации операторов ТО. Им был дан год на подтверждение соответствия новым требованиям, которые регламентированы приказами Минтранса. Требования предусматривают, в частности, фотосъемку автомобиля в пункте техосмотра до и после его проведения с указанием координат нахождения диагностической лаборатории, а также ряд других. Эти данные будут передаваться в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра МВД. Это должно исключить покупку диагностической карты без проверки машины.
По последним имеющимся данным Российского союза автостраховщиков (РСА), на 14 октября в стране было зарегистрировано 5077 операторов техосмотра. С 1 марта 2021 г. – с момента вступления в силу поправок в закон о техосмотре – операторы направили всего 415 заявок на аккредитацию по новым требованиям Минтранса, аккредитовались только 53 лаборатории, указывает Калинин в письме вице-премьеру.
По данным Национальной ассоциации предприятий техобслуживания транспортных средств, в России средний уровень затрат на модернизацию пункта ТО для соответствия новым требованиям фотофиксации составляет 1,5–2 млн руб., стоимость создания новой диагностической лаборатории в арендуемых помещениях – от 5 млн руб.
9 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену техосмотра для легковых машин и мотоциклов. Проходить ТО должны будут лишь автомобили старше четырех лет и только в случае смены владельца, а также при существенном переоборудовании (например, с бензина на газомоторное топливо). Для коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов и такси) требования о прохождении ТО не изменятся.
Реформа техосмотра
Правила прохождения техосмотра изменились с 1 марта 2021 г. Теперь для мотоциклов, легковых машин и коммерческого транспорта максимальной массой до 3,5 т не требуется ТО в первые четыре года эксплуатации, включая год изготовления. Для транспортных средств возрастом от четырех до 10 лет предусмотрен ТО раз в два года, старше 10 лет – ежегодно. Такси, автобусы и грузовики, у которых более восьми пассажирских мест в салоне, моложе пяти лет проходят ТО каждый год, от пяти до 10 лет – каждые полгода. Техосмотр нужен для получения диагностической карты, подтверждающей исправность автомобиля и разрешающей его эксплуатацию. Также до 22 августа 2021 г. диагностическая карта требовалась для заключения договора ОСАГО, но эта норма отменена. Тем не менее с 1 марта 2022 г. за отсутствие карты начнут взимать штраф в 2000 руб. К этому же времени операторы ТО должны быть переоборудованы под новые требования законодательства.
«Отсутствие экономически обоснованной стоимости за прохождение ТО и новая законодательная инициатива о его отмене для тех категорий транспортных средств, которые дают основную нагрузку операторам, удерживает бизнес-сообщество от действий, которые могут привести к потере вложенных инвестиций», – пишет Калинин, подразумевая вложения в переоборудование станций техосмотра под новые требования. «Опора» ожидает, что к 1 марта 2022 г. аккредитованных пунктов в России будет недостаточно для необходимого объема технических осмотров.
Тарифы на техосмотр устанавливают регионы на основе методики Федеральной службы по тарифам (ФСТ, ее полномочия в 2015 г. переданы ФАС). Средняя стоимость ТО для легковой машины по этой методике составляет 570 руб., но она сильно варьируется по регионам. Например, в Москве пройти ТО стоит 730 руб., в Брянской области – 305 руб., в Крыму – 510 руб., в Ленобласти – 990 руб., на Чукотке – 940 руб., в Свердловской области – 498 руб.
«Основываясь на цифрах реальной загрузки пункта техосмотра и среднестатистических затратах на конкретных предприятиях отрасли, мы получили базовую ставку по предоставлению услуги ТО в размере 2500–2800 руб. для легковых автомобилей», – сказал «Ведомостям» представитель «Опоры», ссылаясь на оценки профессионального сообщества. По его словам, в зависимости от региона колебания стоимости составят до 20% от базовой ставки.
Операторы ТО ожидаемо поддерживают инициативу «Опоры». Законопроект об отмене ТО для легковых машин уже мотивировал часть предпринимателей к выходу из этого бизнеса, сказал «Ведомостям» председатель Гильдии операторов техосмотра Игорь Волчек. А владельцам коммерческого и грузового транспорта, для которых техосмотр не отменяется, станет сложнее его проходить из-за сокращения количества диагностических лабораторий, считает он. Содержать пункт техосмотра только для коммерческого транспорта невыгодно, поскольку 80% трафика приходится сегодня именно на легковые машины физлиц, поясняет Волчек. По расчетам гильдии, это приведет к снижению оборота операторов техосмотра как минимум втрое.
Регулирование цен на техосмотр должно закончиться тогда, когда отменят его обязательное прохождение, согласен глава Союза операторов техосмотра Алексей Березовский. Если этого не сделать, то половина пунктов ТО в регионах закроется, сказал он «Ведомостям». И добавил, что в ряде субъектов цены на ТО не менялись уже 10 лет.
РСА в установлении цен на техосмотр предлагает пойти путем, аналогичным тому, который применяется в ОСАГО, сказал «Ведомостям» заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Он заключается в том, чтобы на федеральном уровне установить базовый тариф за прохождение ТО и дать возможность региональным властям устанавливать коридор вокруг этого базового тарифа. По его мнению, такая система позволит обеспечить доступность техосмотра и учесть бизнес-интересы операторов ТО, а также дать им инструменты для борьбы за клиентов. Такой подход позволит ограничить как демпинг, так и резкий рост тарифов, считает Ефремов.
Представители Минтранса, Минэкономразвития, ФАС и МВД не ответили на вопросы «Ведомостей» на момент публикации.