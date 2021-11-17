Правительство просят отменить госрегулирование цен на техосмотр

Реформа техосмотра

Правила прохождения техосмотра изменились с 1 марта 2021 г. Теперь для мотоциклов, легковых машин и коммерческого транспорта максимальной массой до 3,5 т не требуется ТО в первые четыре года эксплуатации, включая год изготовления. Для транспортных средств возрастом от четырех до 10 лет предусмотрен ТО раз в два года, старше 10 лет – ежегодно. Такси, автобусы и грузовики, у которых более восьми пассажирских мест в салоне, моложе пяти лет проходят ТО каждый год, от пяти до 10 лет – каждые полгода. Техосмотр нужен для получения диагностической карты, подтверждающей исправность автомобиля и разрешающей его эксплуатацию. Также до 22 августа 2021 г. диагностическая карта требовалась для заключения договора ОСАГО, но эта норма отменена. Тем не менее с 1 марта 2022 г. за отсутствие карты начнут взимать штраф в 2000 руб. К этому же времени операторы ТО должны быть переоборудованы под новые требования законодательства.