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Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра

Ведомости

Правительство поддержало законопроект «Единой России», в котором предлагается отменить обязательный техосмотр, с учетом небольшой доработки, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, предлагается освободить от обязательного техосмотра легковые автомобили и мотоциклы, которые принадлежат россиянам и используются только в личных целях. Такая норма не будет распространяться на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный транспорт, который используется в служебных целях. Техосмотр нужно будет проходить при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. 

В отзыве правительства говорится, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспорту при изменении его конструкции осуществляется в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности ее изменения, проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта. В законопроект нужно внести необходимые правки, чтобы он соответствовал Договору о Евразийском экономическом союзе. 

«Единая Россия» внесла законопроект на рассмотрение в Госдуму 14 сентября. Комитет Госдумы по транспорту ранее рекомендовал принять проект в первом чтении.

Ранее по теме: «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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