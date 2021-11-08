Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра
Правительство поддержало законопроект «Единой России», в котором предлагается отменить обязательный техосмотр, с учетом небольшой доработки, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.
Согласно законопроекту, предлагается освободить от обязательного техосмотра легковые автомобили и мотоциклы, которые принадлежат россиянам и используются только в личных целях. Такая норма не будет распространяться на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный транспорт, который используется в служебных целях. Техосмотр нужно будет проходить при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
В отзыве правительства говорится, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспорту при изменении его конструкции осуществляется в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности ее изменения, проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта. В законопроект нужно внести необходимые правки, чтобы он соответствовал Договору о Евразийском экономическом союзе.
«Единая Россия» внесла законопроект на рассмотрение в Госдуму 14 сентября. Комитет Госдумы по транспорту ранее рекомендовал принять проект в первом чтении.