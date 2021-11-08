Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра

Согласно законопроекту, предлагается освободить от обязательного техосмотра легковые автомобили и мотоциклы, которые принадлежат россиянам и используются только в личных целях. Такая норма не будет распространяться на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный транспорт, который используется в служебных целях. Техосмотр нужно будет проходить при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.