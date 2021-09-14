Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра

Ведомости

Депутаты партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и использующихся последними в личных целях. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Обязанность владельца по исключению из эксплуатации технически неисправного автомобиля вытекает из положений правил дорожного движения Российской Федерации (водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние), вне зависимости от факта прохождения технического осмотра», — говорится в пояснительной записке к документу.

Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра

В случае принятия законопроекта автовладельцы все еще смогут пройти техосмотр по своему желанию. Кроме того, он останется обязателен для легковых машин и мотоциклов, с года изготовления которых прошло больше четырех лет и при этом они проходят процедуру постановки на государственный учет или с ними совершаются регистрационные действия, связанные со сменой владельца, изменением конструкции и заменой одного из основных компонентов.

Из пояснительной записки к законопроекту также следует, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является в том числе Россия, предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним. Коммерческий транспорт, в том числе такси, также продолжит проходить обязательный техосмотр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра для некоторых категорий автомобилей. Он пояснил, что сейчас владельцы машин сами активно следят за своей безопасностью, поэтому будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние их транспортных средств.

Ранее по теме: Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных