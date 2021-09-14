«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра

Из пояснительной записки к законопроекту также следует, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является в том числе Россия, предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним. Коммерческий транспорт, в том числе такси, также продолжит проходить обязательный техосмотр.