«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра
Депутаты партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и использующихся последними в личных целях. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Обязанность владельца по исключению из эксплуатации технически неисправного автомобиля вытекает из положений правил дорожного движения Российской Федерации (водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние), вне зависимости от факта прохождения технического осмотра», — говорится в пояснительной записке к документу.
В случае принятия законопроекта автовладельцы все еще смогут пройти техосмотр по своему желанию. Кроме того, он останется обязателен для легковых машин и мотоциклов, с года изготовления которых прошло больше четырех лет и при этом они проходят процедуру постановки на государственный учет или с ними совершаются регистрационные действия, связанные со сменой владельца, изменением конструкции и заменой одного из основных компонентов.
Из пояснительной записки к законопроекту также следует, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является в том числе Россия, предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним. Коммерческий транспорт, в том числе такси, также продолжит проходить обязательный техосмотр.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра для некоторых категорий автомобилей. Он пояснил, что сейчас владельцы машин сами активно следят за своей безопасностью, поэтому будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние их транспортных средств.