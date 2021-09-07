Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра
Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала отмену обязательного техосмотра в России. Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — сказал Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба «Единой России» (ЕР).
Хуснуллин подчеркнул, что за «безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник».
Для физических лиц техосмотр становится полностью добровольным, подчеркнули в ЕР. «Единственное исключение — диагностическая карта понадобится в случае смены владельца, когда автомобиль или мотоцикл старше четырех лет», — говорится в сообщении.
При этом новый порядок будет распространяться только на граждан — для коммерческого транспорта осмотр останется обязательным.
Вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя России, отмечается в сообщении ЕР. «По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. Сейчас регулярный техосмотр становится обязательным по истечении четырех лет с даты выпуска транспортного средства», — говорится в сообщении.
22 августа в России вступил в силу закон об отмене проведения обязательного техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.