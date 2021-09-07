Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра

Вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя России, отмечается в сообщении ЕР. «По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. Сейчас регулярный техосмотр становится обязательным по истечении четырех лет с даты выпуска транспортного средства», — говорится в сообщении.