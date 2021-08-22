Закон об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО вступил в силу
Сегодня вступает в силу закон об отмене проведения обязательного техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.
Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Алексей Изотов ранее рассказывал, что поводом для внесения изменений стало сокращение числа станций техосмотра за последний год с 5000 до 2000. Это, по его словам, несет риск увеличения количества автомобилистов без ОСАГО, так как людям будет негде пройти ТО.
Госавтоинспекция предложила сделать осмотр для легковых автомобилей добровольным. Глава ведомства Михаил Черников отметил, что тогда автомобилисты смогут оценить состояние своих машин «в условиях комфорта», а это приведет к снижению числа ДТП по причине технической неисправности транспортных средств.
Ранее МВД России после подписания этого закона предложило проработать меры, стимулирующие владельцев легковых автомобилей и мотоциклов к прохождению технического осмотра (ТО) транспортных средств.