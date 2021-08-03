Минтранс ужесточит требования к снимкам авто на пунктах техосмотра
Минтранс решил ужесточить правила фотографирования транспортных средств на пунктах техосмотра в целях борьбы с мошенниками. Общественное обсуждение проекта приказа Минтранса с новыми требованиями завершилось на сайте нормативных правовых актов regulation.gov.ru, сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, съемка автомобиля на пунктах техосмотра и фиксация координат процесса стала одним из ключевых нововведений реформы техосмотра в марте. Она призвана исключить случаи мошенничества, когда машина на проверку не приезжает, а диагностическая карта оформляется онлайн. При этом сейчас в Минтрансе признают, что факты фальсификации снимков участились. Так сделать фотомонтаж снимков и диагностическую карту мошенники предлагают за 1,5–2 тыс. руб. Уже возбуждено более 1,4 тыс. административных дел по факту выявленных подделок, а около 600 карт аннулировано.
В проекте Минтранса описываются нормативные требования к фотографиям. Предполагается, что на первом снимке, который делается перед началом проверки, автомобиль должен быть виден одновременно спереди и сбоку, а рядом должен стоять проверяющий технический эксперт в полный рост лицом к камере. На втором снимке — в конце проверке — с аналогичной композицией, только вид сзади. При этом в проекте указывается, что запрещено применение любых фотоэффектов, которые могут изменить естественный фон или изображение транспортного средства и эксперта. Кроме того, файлы не должны подвергаться редактированию, в том числе посредством изменения exif-данных, содержащих дату, модель фотоаппарата, разрешение.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость подтверждения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Он вступит в силу 22 августа 2021 г. Ранее один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Алексей Изотов пояснил, что поводом для внесения изменений стало сокращение числа станций техосмотра за последний год с 5000 до 2000.