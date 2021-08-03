Минтранс ужесточит требования к снимкам авто на пунктах техосмотра

В проекте Минтранса описываются нормативные требования к фотографиям. Предполагается, что на первом снимке, который делается перед началом проверки, автомобиль должен быть виден одновременно спереди и сбоку, а рядом должен стоять проверяющий технический эксперт в полный рост лицом к камере. На втором снимке — в конце проверке — с аналогичной композицией, только вид сзади. При этом в проекте указывается, что запрещено применение любых фотоэффектов, которые могут изменить естественный фон или изображение транспортного средства и эксперта. Кроме того, файлы не должны подвергаться редактированию, в том числе посредством изменения exif-данных, содержащих дату, модель фотоаппарата, разрешение.