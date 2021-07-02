В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость подтверждения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу 22 августа 2021 г.
Ранее один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Алексей Изотов пояснил, что поводом для внесения изменений стало сокращение числа станций техосмотра за последний год с 5000 до 2000. Это, по его словам, несет риск увеличения количества автомобилистов без ОСАГО, так как людям будет негде пройти ТО.
Госавтоинспекция предложила сделать осмотр для легковых автомобилей добровольным. Глава ведомства Михаил Черников отметил, что тогда автомобилисты смогут оценить состояние своих машин «в условиях комфорта», а это приведет к снижению числа ДТП по причине технической неисправности транспортных средств.