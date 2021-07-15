МВД предложило снизить цену ОСАГО для прошедших ТО владельцев авто

В настоящий момент в некоторых регионах России не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами ТО, рассказал он. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости такого осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг. Все это может привести к трудностям для владельцев транспортных средств при прохождении техосмотра, резюмировал Черников.