МВД предложило снизить цену ОСАГО для прошедших ТО владельцев авто
Министерство внутренних дел (МВД) России предложило проработать меры, стимулирующие владельцев легковых автомобилей и мотоциклов к прохождению технического осмотра (ТО) транспортных средств, которое планируют сделать добровольным. Об этом сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников, его выступление опубликовано на Youtube-канале «МВД медиа».
«МВД России предполагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра. Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — сказал он.
Ранее, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцы легковых автомобилей больше не обязаны проходить ТО для получения полиса ОСАГО. Кроме того, еще в июне Черников сообщил о подготовке поправок в законодательство, делающих техосмотр для легковых машин и мотоциклов добровольным.
Сегодня начальник ГУОБДД МВД сообщил, что соответствующие изменения направлены на рассмотрение правительства. При этом он напомнил, что в соответствии с правилами дорожного движения автовладелец должен исключить из эксплуатации технически неисправный автомобиль вне зависимости от факта прохождения ТО.
«То есть перед выездом водитель обязан проверить техническое состояние транспортного средства и в пути обеспечить его исправность», — пояснил Черников.
В настоящий момент в некоторых регионах России не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами ТО, рассказал он. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости такого осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг. Все это может привести к трудностям для владельцев транспортных средств при прохождении техосмотра, резюмировал Черников.