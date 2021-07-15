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МВД предложило снизить цену ОСАГО для прошедших ТО владельцев авто

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило проработать меры, стимулирующие владельцев легковых автомобилей и мотоциклов к прохождению технического осмотра (ТО) транспортных средств, которое планируют сделать добровольным. Об этом сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников, его выступление опубликовано на Youtube-канале «МВД медиа».

«МВД России предполагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра. Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — сказал он.

Ранее, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцы легковых автомобилей больше не обязаны проходить ТО для получения полиса ОСАГО. Кроме того, еще в июне Черников сообщил о подготовке поправок в законодательство, делающих техосмотр для легковых машин и мотоциклов добровольным.

Сегодня начальник ГУОБДД МВД сообщил, что соответствующие изменения направлены на рассмотрение правительства. При этом он напомнил, что в соответствии с правилами дорожного движения автовладелец должен исключить из эксплуатации технически неисправный автомобиль вне зависимости от факта прохождения ТО.

«То есть перед выездом водитель обязан проверить техническое состояние транспортного средства и в пути обеспечить его исправность», — пояснил Черников.

В настоящий момент в некоторых регионах России не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами ТО, рассказал он. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости такого осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг. Все это может привести к трудностям для владельцев транспортных средств при прохождении техосмотра, резюмировал Черников.

Ранее по теме: Госавтоинспекция предлагает отменить обязательный техосмотр для легковых машин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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