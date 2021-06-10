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Госавтоинспекция предлагает отменить обязательный техосмотр для легковых машин

Эта инициатива может понравиться автомобилистам перед выборами
Анастасия Львова Константин Гликин
Прохождение техосмотра для владельцев частных легковых машин станет необязательным, обещает МВД /Максим Стулов /  Ведомости

Начальник Госавтоинспекции МВД Михаил Черников заявил о подготовке поправок в законодательство, согласно которым технический осмотр легковых автомобилей должен стать добровольным. По мнению Черникова (его слова приводит «РИА Новости»), владельцы таких автомобилей сами заинтересованы в том, чтобы они были в надлежащем техническом состоянии.

Автовладельцы в России должны регулярно проводить техосмотр своих автомобилей – без него нельзя оформить обязательный полис ОСАГО. Если автомобиль исправен, после прохождения техосмотра владельцу выдается диагностическая карта, которая подтверждает этот факт и разрешает его эксплуатацию на дорогах России. Делать техосмотр легкового автомобиля, малотоннажного грузовика массой до 3,5 т и мотоцикла возрастом до четырех лет не обязательно. Указанные транспортные средства возрастом от четырех до 10 лет должны проходить процедуру осмотра раз в два года, после 10 лет – каждый год. Но тем автовладельцам, у кого диагностическая карта заканчивается с февраля по сентябрь 2021 г., для покупки полиса ОСАГО не нужно проходить техосмотр – диагностическая карта продлевается автоматически на шесть месяцев. Черников признает, что значительная часть водителей просто оплачивает услугу по проведению техосмотра, чтобы оформить ОСАГО, но реальная диагностика при этом не производится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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