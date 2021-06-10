Госавтоинспекция предлагает отменить обязательный техосмотр для легковых машин

Автовладельцы в России должны регулярно проводить техосмотр своих автомобилей – без него нельзя оформить обязательный полис ОСАГО. Если автомобиль исправен, после прохождения техосмотра владельцу выдается диагностическая карта, которая подтверждает этот факт и разрешает его эксплуатацию на дорогах России. Делать техосмотр легкового автомобиля, малотоннажного грузовика массой до 3,5 т и мотоцикла возрастом до четырех лет не обязательно. Указанные транспортные средства возрастом от четырех до 10 лет должны проходить процедуру осмотра раз в два года, после 10 лет – каждый год. Но тем автовладельцам, у кого диагностическая карта заканчивается с февраля по сентябрь 2021 г., для покупки полиса ОСАГО не нужно проходить техосмотр – диагностическая карта продлевается автоматически на шесть месяцев. Черников признает, что значительная часть водителей просто оплачивает услугу по проведению техосмотра, чтобы оформить ОСАГО, но реальная диагностика при этом не производится.