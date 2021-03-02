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С рынка техосмотра уйдет как минимум каждый десятый оператор

А прохождение ТО может подорожать вдвое, считают эксперты
Ольга Кучерова Михаил Сидоров
Диагностическая карта — вещь недели /Константин Чалабов / РИА Новости

1 марта должны были вступить в силу новые правила прохождения техосмотра транспортных средств. Они, в частности, предусматривают перевод диагностических карт полностью в цифровой формат, обязательную фотофиксацию автомобиля при заезде в пункт ТО и выезде из него и другие процедуры, влияющие на их работу. Многие автовладельцы ждали всего этого с ужасом, потому что привыкли «проходить техосмотр» совсем не так, как описано в новых правилах. Можно на время выдохнуть – введение новшества переносится на 1 октября 2021 г.

Такое решение премьер Михаил Мишустин анонсировал 25 февраля, а соответствующее постановление подписал 28 февраля. «Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны накладки, – цитирует его сайт правительства. – <...> ситуация с коронавирусом <...> пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить». Подписанное постановление также продлевает до 1 октября 2021 г. срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 г. Соответственно, большинству автовладельцев не потребуется сейчас проходить ТО – полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных