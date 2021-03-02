С рынка техосмотра уйдет как минимум каждый десятый оператор

1 марта должны были вступить в силу новые правила прохождения техосмотра транспортных средств. Они, в частности, предусматривают перевод диагностических карт полностью в цифровой формат, обязательную фотофиксацию автомобиля при заезде в пункт ТО и выезде из него и другие процедуры, влияющие на их работу. Многие автовладельцы ждали всего этого с ужасом, потому что привыкли «проходить техосмотр» совсем не так, как описано в новых правилах. Можно на время выдохнуть – введение новшества переносится на 1 октября 2021 г.