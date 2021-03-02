С рынка техосмотра уйдет как минимум каждый десятый оператор

С рынка техосмотра уйдет как минимум каждый десятый операторА прохождение ТО может подорожать вдвое, считают эксперты
1 марта должны были вступить в силу новые правила прохождения техосмотра транспортных средств. Они, в частности, предусматривают перевод диагностических карт полностью в цифровой формат, обязательную фотофиксацию автомобиля при заезде в пункт ТО и выезде из него и другие процедуры, влияющие на их работу. Многие автовладельцы ждали всего этого с ужасом, потому что привыкли «проходить техосмотр» совсем не так, как описано в новых правилах. Можно на время выдохнуть – введение новшества переносится на 1 октября 2021 г.
Такое решение премьер Михаил Мишустин анонсировал 25 февраля, а соответствующее постановление подписал 28 февраля. «Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны накладки, – цитирует его сайт правительства. – <...> ситуация с коронавирусом <...> пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить». Подписанное постановление также продлевает до 1 октября 2021 г. срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 г. Соответственно, большинству автовладельцев не потребуется сейчас проходить ТО – полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.