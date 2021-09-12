Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе

Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделеТО потребуется только в случае смены владельца или изменения конструкции транспортного средства
Сенаторы и депутаты из «Единой России» 14 сентября внесут в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии. Законопроект (с текстом ознакомились «Ведомости») разработан первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, сенатором Андреем Кутеповым, лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым и председателем думского комитета по транспорту Евгением Москвичевым.
В поправках в закон о техосмотре говорится, что легковые автомобили и мотоциклы, которые принадлежат физлицам и используются ими в личных целях, не подлежат ТО за рядом исключений, которые предложено установить в другом законе – о госрегистрации транспортных средств. В этот закон предложена поправка, по которой при регистрации автомобиля диагностическую карту с отметкой о ТО надо будет представить в том случае, если владелец решит перепродать машину, захочет изменить ее конструкцию или заменить основной компонент – при условии, что машине больше четырех лет.
Международные обязательства России по допуску к эксплуатации транспортных средств, которые предусмотрены конвенцией о дорожном движении, предписывают проведение обязательных техосмотров автобусов и грузовиков, поэтому обязательное прохождение ТО для легковых автомобилей и мотоциклов предложено отменить, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями и имеющих при этом действующие полисы ОСАГО и прошедших техосмотр составляет 1,1 и 0,7% соответственно, говорится в пояснительной записке.
Процедура прохождения ТО «давно утратила свою прежнюю связь с безопасностью и превратилась в оброк, который автовладельцы последние годы уплачивали исключительно для покупки полиса ОСАГО», говорит Турчак. Поэтому партия совместно с правительством оперативно разработала законопроект об изменении правил техосмотра, добавляет он: «Теперь владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить его лишь при постановке на учет. Во всех остальных случаях ТО как обязательная процедура отменяется». Для коммерческого транспорта ничего не меняется, говорит он. Владельцы парков такси, автобусов, грузовых автомобилей все так же будут обязаны регулярно проходить ТО, поясняет Турчак: «Здесь контроль необходим, и от него никто не отказывается».
Законопроект приносит значительные послабления автовладельцам, говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, поскольку делает ТО фактически добровольным в том случае, если вы не меняете автомобиль. Сейчас ТО обязаны проходить все новые автомобили после четырех лет с момента выпуска, а более старые автомобили – каждые два года, добавляет он. «Важно, чтобы автомобилисты считали ТО полезным, – говорит Шкуматов. – Саму же процедуру техосмотра надо реформировать и обязательным его делать для тех транспортных средств, для которых риск аварий выше, чем у легковых автомобилей».
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что процедуру ТО нужно оставить только для трех видов транспортных средств – тех, кто осуществляет коммерческие, грузовые и международные перевозки. Для частных автовладельцев обязательный ТО не имеет смысла: «Те, кто проводит ТО, ни за что не отвечают. При всех недостатках и критике ОСАГО – это институт важный и полезный, потому что в случае ДТП страховщик несет ответственность. А оператор техосмотра не несет ответственность за техническое состояние автомобиля, в отличие от водителя».
Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает предложение по упрощению процедуры техосмотра для автовладельца, сообщил «Ведомостям» представитель организации. «В первую очередь контролю должны подлежать те системы автомобиля, которые реально влияют на безопасность дорожного движения. При этом больший контроль логично необходим для более старой техники, – сообщил представитель РСА. – Отметим, что, несмотря на то что вот уже полгода действие диагностических карт продлено, автовладельцы едут на пункты ТО – на сегодня, по данным ГИБДД, более 4500 пунктов техосмотра активно работают и оформляют диагностические карты. Это говорит о том, что доля осознанных автовладельцев, которые сами считают необходимым проходить ТО в срок, велика».