Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе

В поправках в закон о техосмотре говорится, что легковые автомобили и мотоциклы, которые принадлежат физлицам и используются ими в личных целях, не подлежат ТО за рядом исключений, которые предложено установить в другом законе – о госрегистрации транспортных средств. В этот закон предложена поправка, по которой при регистрации автомобиля диагностическую карту с отметкой о ТО надо будет представить в том случае, если владелец решит перепродать машину, захочет изменить ее конструкцию или заменить основной компонент – при условии, что машине больше четырех лет.