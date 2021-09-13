Правительство поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей
Правительство поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра для некоторых категорий автомобилей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство поддержит эту инициативу, практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, видеозапись которого опубликована на сайте правительства.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания отметил, что инициатива позволит сократить количество техосмотров, которые проходят автолюбители, с текущих 30 млн до 6-8 млн в год. «Сейчас законопроект об изменении процедуры ТО находится на разработке, должен быть внесен в Госдуму уже на этой неделе», — сказал Хуснуллин.
В рамках инициативы предлагается сделать процедуру прохождения техосмотра для владельцев некоммерческого транспорта добровольной, а обязательный техосмотр сохранить для них только в случае перерегистрации при смене собственника и при условии, что транспортному средству более четырех лет. Предложение об отмене обязательного ТО не распространяется на владельцев грузовиков и автобусов, подчеркнул вице-премьер.