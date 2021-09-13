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Правительство поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей

Ведомости

Правительство поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра для некоторых категорий автомобилей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство поддержит эту инициативу, практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, видеозапись которого опубликована на сайте правительства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания отметил, что инициатива позволит сократить количество техосмотров, которые проходят автолюбители, с текущих 30 млн до 6-8 млн в год. «Сейчас законопроект об изменении процедуры ТО находится на разработке, должен быть внесен в Госдуму уже на этой неделе», — сказал Хуснуллин.

В рамках инициативы предлагается сделать процедуру прохождения техосмотра для владельцев некоммерческого транспорта добровольной, а обязательный техосмотр сохранить для них только в случае перерегистрации при смене собственника и при условии, что транспортному средству более четырех лет. Предложение об отмене обязательного ТО не распространяется на владельцев грузовиков и автобусов, подчеркнул вице-премьер.

Ранее по теме: Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных