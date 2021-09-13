Правительство поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей

В рамках инициативы предлагается сделать процедуру прохождения техосмотра для владельцев некоммерческого транспорта добровольной, а обязательный техосмотр сохранить для них только в случае перерегистрации при смене собственника и при условии, что транспортному средству более четырех лет. Предложение об отмене обязательного ТО не распространяется на владельцев грузовиков и автобусов, подчеркнул вице-премьер.