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Российские автоконцерны могут остановить сборку в Казахстане

Власти страны отменяют защиту местных производств от импорта
Денис Ильюшенков
Российские автоконцерны уже инвестировали миллиарды рублей в сборку своих машин в Казахстане / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Российские автоконцерны, в последние годы активно инвестировавшие в создание сборочных производств в Казахстане, могут остановить производство в стране и потерять свои вложения. Об этом «Ведомостям» рассказали представители крупных отечественных автопроизводителей. Их беспокоит намерение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пересмотреть ставки утилизационного сбора на автомобили. Такое поручение глава государства дал еще 11 января на заседании мажилиса (парламента) Казахстана.

Пересмотр ставок утильсбора должен пройти в течение этого месяца, передавал 1 февраля «Sputnik Kазахстан». Токаев также поручал прекратить полномочия прежнего сборщика утильсбора – ТОО «Оператор РОП» (этому предшествовала петиция, поданная казахстанцами в конце 2021 г. с требованием полностью отменить утильсбор на автомобили из-за роста цен). По данным местных СМИ, ТОО связано с младшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алией. После подавления январских погромов в стране последовательно проводится кампания по вытеснению близких и родственников Назарбаева из властных структур и крупного бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных