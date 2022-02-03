Российские автоконцерны могут остановить сборку в Казахстане

Российские автоконцерны могут остановить сборку в КазахстанеВласти страны отменяют защиту местных производств от импорта
Российские автоконцерны, в последние годы активно инвестировавшие в создание сборочных производств в Казахстане, могут остановить производство в стране и потерять свои вложения. Об этом «Ведомостям» рассказали представители крупных отечественных автопроизводителей. Их беспокоит намерение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пересмотреть ставки утилизационного сбора на автомобили. Такое поручение глава государства дал еще 11 января на заседании мажилиса (парламента) Казахстана.
Пересмотр ставок утильсбора должен пройти в течение этого месяца, передавал 1 февраля «Sputnik Kазахстан». Токаев также поручал прекратить полномочия прежнего сборщика утильсбора – ТОО «Оператор РОП» (этому предшествовала петиция, поданная казахстанцами в конце 2021 г. с требованием полностью отменить утильсбор на автомобили из-за роста цен). По данным местных СМИ, ТОО связано с младшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алией. После подавления январских погромов в стране последовательно проводится кампания по вытеснению близких и родственников Назарбаева из властных структур и крупного бизнеса.