Российские автоконцерны могут остановить сборку в Казахстане

Пересмотр ставок утильсбора должен пройти в течение этого месяца, передавал 1 февраля «Sputnik Kазахстан». Токаев также поручал прекратить полномочия прежнего сборщика утильсбора – ТОО «Оператор РОП» (этому предшествовала петиция, поданная казахстанцами в конце 2021 г. с требованием полностью отменить утильсбор на автомобили из-за роста цен). По данным местных СМИ, ТОО связано с младшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алией. После подавления январских погромов в стране последовательно проводится кампания по вытеснению близких и родственников Назарбаева из властных структур и крупного бизнеса.