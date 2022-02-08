Рубен Варданян и Сергей Когогин намерены к 2030 году выпускать по 450 000 электрокаров в год

Рубен Варданян и Сергей Когогин намерены к 2030 году выпускать по 450 000 электрокаров в годНо эксперты пока не видят в России рынка для таких объемов производства
АО «Кама», стартап по выпуску электромобилей «Кама», принадлежащий Рубену Варданяну и гендиректору «Камаза» Сергею Когогину, планирует к 2030 г. выйти на производство более 450 000 электрокаров в год. Об этом говорится в коммерческой презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости». Представитель АО «Кама» комментировать эту цифру отказался, пояснив, что команда раскроет детали проекта позже.
Часть этого объема, возможно, будет производиться в Венгрии. Министерство инноваций и технологий этой страны и «Кама» 24 января подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает развитие партнерства в сфере производства электромобилей в Венгрии. Подписанное соглашение с Венгрией в области НИОКР и производства «является частью разрабатываемой стратегии и стратегическим шагом в создании фундамента международного проекта на европейском и российском рынках», отметил представитель «Камы». Возможный объем производства электрокаров в стране он не назвал.