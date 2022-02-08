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Рубен Варданян и Сергей Когогин намерены к 2030 году выпускать по 450 000 электрокаров в год

Но эксперты пока не видят в России рынка для таких объемов производства
Денис Ильюшенков
У «Камы» есть шансы на лидерство в продажах в сегменте на домашнем рынке / Максим Блинов / РИА Новости

АО «Кама», стартап по выпуску электромобилей «Кама», принадлежащий Рубену Варданяну и гендиректору «Камаза» Сергею Когогину, планирует к 2030 г. выйти на производство более 450 000 электрокаров в год. Об этом говорится в коммерческой презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости». Представитель АО «Кама» комментировать эту цифру отказался, пояснив, что команда раскроет детали проекта позже.

Часть этого объема, возможно, будет производиться в Венгрии. Министерство инноваций и технологий этой страны и «Кама» 24 января подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает развитие партнерства в сфере производства электромобилей в Венгрии. Подписанное соглашение с Венгрией в области НИОКР и производства «является частью разрабатываемой стратегии и стратегическим шагом в создании фундамента международного проекта на европейском и российском рынках», отметил представитель «Камы». Возможный объем производства электрокаров в стране он не назвал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных