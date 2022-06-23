Автодилеры Renault начали получать первые компенсации

Автодилеры Renault начали получать первые компенсацииНо их размер невелик, а перспективы больших выплат остаются туманными
Автодилеры ушедшего из России французского автоконцерна Renault начали получать первые компенсации. Это в основном бонусы за выполнение плана по продажам автомобилей в I квартале 2022 г., рассказали «Ведомостям» глава ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) Вячеслав Зубарев и президент Ассоциации дилеров Renault (АДР) Эдуард Маркман.
Кроме бонусов, по словам Маркмана, есть еще компенсации за устранение поломок для автомобилей, у которых срок гарантии от производителя не истек. В этом случае речь может идти о суммах от 2 млн до 10 млн руб. на каждого дилера, пояснил он.
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