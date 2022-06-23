Автодилеры Renault начали получать первые компенсации

Кроме бонусов, по словам Маркмана, есть еще компенсации за устранение поломок для автомобилей, у которых срок гарантии от производителя не истек. В этом случае речь может идти о суммах от 2 млн до 10 млн руб. на каждого дилера, пояснил он.