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Автодилеры Renault начали получать первые компенсации

Но их размер невелик, а перспективы больших выплат остаются туманными
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Автодилеры ушедшего из России французского автоконцерна Renault начали получать первые компенсации. Это в основном бонусы за выполнение плана по продажам автомобилей в I квартале 2022 г., рассказали «Ведомостям» глава ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) Вячеслав Зубарев и президент Ассоциации дилеров Renault (АДР) Эдуард Маркман.

Кроме бонусов, по словам Маркмана, есть еще компенсации за устранение поломок для автомобилей, у которых срок гарантии от производителя не истек. В этом случае речь может идти о суммах от 2 млн до 10 млн руб. на каждого дилера, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных