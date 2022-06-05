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Автодилеров к концу года в России может остаться вдвое меньше

Некоторые компании уже выставлены на продажу, но не ясно, кто их купит
Денис Ильюшенков
Некоторые предприятия могут лишиться статуса официального дилера, но продолжат деятельность, обслуживая машины своих клиентов / Андрей Гордеев / Ведомости

Количество дилерских центров сократится к концу года вдвое, рассказала в интервью «Ведомостям» гендиректор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова. По ее словам, это самый оптимистичный сценарий, потому что падение может быть гораздо сильнее.

Виноградова не указала, до какого именно количества предприятий может сократиться дилерская сеть. По данным аналитического агентства «Автостат» и ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД), на апрель 2022 г. в России было 3203 автодилерские компании. Таким образом, авторитейл к концу года может недосчитаться около 1600 предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных