Автодилеров к концу года в России может остаться вдвое меньше

Виноградова не указала, до какого именно количества предприятий может сократиться дилерская сеть. По данным аналитического агентства «Автостат» и ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД), на апрель 2022 г. в России было 3203 автодилерские компании. Таким образом, авторитейл к концу года может недосчитаться около 1600 предприятий.