Автодилеров к концу года в России может остаться вдвое меньше

Автодилеров к концу года в России может остаться вдвое меньшеНекоторые компании уже выставлены на продажу, но не ясно, кто их купит
Количество дилерских центров сократится к концу года вдвое, рассказала в интервью «Ведомостям» гендиректор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова. По ее словам, это самый оптимистичный сценарий, потому что падение может быть гораздо сильнее.
Виноградова не указала, до какого именно количества предприятий может сократиться дилерская сеть. По данным аналитического агентства «Автостат» и ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД), на апрель 2022 г. в России было 3203 автодилерские компании. Таким образом, авторитейл к концу года может недосчитаться около 1600 предприятий.
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