Автодилерам отказали в отмене двойного НДС при перепродаже машин с пробегом

Автодилерам отказали в отмене двойного НДС при перепродаже машин с пробегомМинфин не согласен и с другими предложениями по поддержке авторитейла в период санкций
Минфин выступил против предложения автодилеров об отмене двойного налогообложения, которое возникает при перепродаже автомобиля с пробегом между юрлицами. Об этом говорится в письме ведомства за подписью заместителя министра Ирины Окладниковой в адрес ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) от 21 апреля. Документ есть у «Ведомостей».
В качестве обоснования отказа Минфин приводит те же аргументы, что и почти два года назад, когда РоАД уже выступала с такой инициативой. Тогда ведомство объясняло, что отмена двойного НДС приведет к потерям доходов федерального бюджета и будет де-факто являться субсидированием плательщиков НДС, перепродающих машины. Еще ранее, в 2018 г., соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) об отмене двойного НДС предлагал Минпромторг.