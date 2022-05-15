Автодилерам отказали в отмене двойного НДС при перепродаже машин с пробегом

В качестве обоснования отказа Минфин приводит те же аргументы, что и почти два года назад, когда РоАД уже выступала с такой инициативой. Тогда ведомство объясняло, что отмена двойного НДС приведет к потерям доходов федерального бюджета и будет де-факто являться субсидированием плательщиков НДС, перепродающих машины. Еще ранее, в 2018 г., соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) об отмене двойного НДС предлагал Минпромторг.