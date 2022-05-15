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Автодилерам отказали в отмене двойного НДС при перепродаже машин с пробегом

Минфин не согласен и с другими предложениями по поддержке авторитейла в период санкций
Денис Ильюшенков
Бизнес по продаже автомобилей с пробегом сейчас является основной точкой приложения усилий автодилеров / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин выступил против предложения автодилеров об отмене двойного налогообложения, которое возникает при перепродаже автомобиля с пробегом между юрлицами. Об этом говорится в письме ведомства за подписью заместителя министра Ирины Окладниковой в адрес ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) от 21 апреля. Документ есть у «Ведомостей».

В качестве обоснования отказа Минфин приводит те же аргументы, что и почти два года назад, когда РоАД уже выступала с такой инициативой. Тогда ведомство объясняло, что отмена двойного НДС приведет к потерям доходов федерального бюджета и будет де-факто являться субсидированием плательщиков НДС, перепродающих машины. Еще ранее, в 2018 г., соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) об отмене двойного НДС предлагал Минпромторг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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