«АвтоВАЗ» намерен осенью внести изменения в свой специнвестконтракт

«СПИК был заключен при предыдущем акционере «АвтоВАЗа» и в текущих условиях частично перестал быть актуальным», – пояснил Соколов. Он также уточнил, что в общую стратегию отрасли войдет и стратегия «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» сейчас является держателем сразу двух СПИКов. Первый был заключен с Минпромторгом и регионами в январе 2019 г., привлеченными сторонами по нему выступают Renault, Nissan и Mitsubishi. Второй СПИК летом того же года заключил «GM-АвтоВАЗ» – СП «АвтоВАЗа» и американской GM, выпускавшее внедорожник Chevrolet Niva. В декабре 2019 г. «АвтоВАЗ» выкупил 50% СП у американского партнера за 472 млн руб., став собственником 100% завода. Полтора года спустя сборка модели была перенесена на основную площадку «АвтоВАЗа», а бывший завод СП законсервировали.