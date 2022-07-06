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«АвтоВАЗ» намерен осенью внести изменения в свой специнвестконтракт

Это будет сделано после принятия обновленной стратегии развития автопрома
Денис Ильюшенков Василий Милькин
Максим Соколов заявил, что СПИК в текущих условиях перестал быть актуальным / Евгений Разумный / Ведомости

АвтоВАЗ» планирует обратиться в Минпромторг после принятия обновленной стратегии развития автопрома для внесения изменений в свой специнвестконтракт (СПИК). Об этом «Ведомостям» в кулуарах форума «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал президент и гендиректор компании Максим Соколов. Согласно поручению президента Владимира Путина, обновленная с учетом сегодняшних реалий стратегия развития автопрома должна быть разработана и утверждена до 1 сентября.

«СПИК был заключен при предыдущем акционере «АвтоВАЗа» и в текущих условиях частично перестал быть актуальным», – пояснил Соколов. Он также уточнил, что в общую стратегию отрасли войдет и стратегия «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» сейчас является держателем сразу двух СПИКов. Первый был заключен с Минпромторгом и регионами в январе 2019 г., привлеченными сторонами по нему выступают Renault, Nissan и Mitsubishi. Второй СПИК летом того же года заключил «GM-АвтоВАЗ» – СП «АвтоВАЗа» и американской GM, выпускавшее внедорожник Chevrolet Niva. В декабре 2019 г. «АвтоВАЗ» выкупил 50% СП у американского партнера за 472 млн руб., став собственником 100% завода. Полтора года спустя сборка модели была перенесена на основную площадку «АвтоВАЗа», а бывший завод СП законсервировали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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