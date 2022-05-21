«АвтоВАЗ» возглавит экс-министр транспорта Максим Соколов

«АвтоВАЗ» возглавит экс-министр транспорта Максим СоколовПредседателем совета директоров станет министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Акционеры «АвтоВАЗа» определились с новой конфигурацией руководства автоконцерна. Президентом «АвтоВАЗа» вместо француза Николя Мора станет действующий вице-губернатор Санкт-Петербурга и экс-министр транспорта РФ Максим Соколов. Председателем совета директоров компании станет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к акционерам предприятия.
Официально о назначениях должно быть объявлено в понедельник, 23 мая, знает еще один собеседник «Ведомостей», знакомый с планами «АвтоВАЗа».
Смена руководства происходит из-за ухода Renault из России («Ведомости» писали об этом 26 апреля). Французский концерн продает свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) за 1 руб. подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет. Блокпакет (32%) остается у «Ростеха».
«Ведомости» направили запросы в «Ростех», Минпромторг и «АвтоВАЗ».
Действующий президент «АвтоВАЗа» Николя Мор сказал «Ведомостям», что сожалеет о складывающейся ситуации и планирует вернуться во Францию, как только акционеры назначат нового руководителя предприятия. Это должно произойти «достаточно скоро», добавил топ-менеджер.
Соколову 53 года, в 2004-2012 гг. работал в администрации, а затем правительстве Петербурга. Он принимал участие в привлечении в регион глобальных игроков автопрома — Toyota, Nissan, Hyundai, GM. 12 мая 2012 г. Соколов был назначен министром транспорта РФ на шестилетний срок. По его окончании Соколов вошел в руководство девелопера из Санкт-Петербурга «Группа ЛСР». В 2019 г. занял пост вице-губернатора города по вопросам транспортной инфраструктуры.
Мантурову сейчас также 53, он возглавляет министерство с 2012 г. Он работает в ведомстве с 2007 г., будучи заместителем министра (тогда оно называлось Минпромэнерго). До этого Мантуров возглавлял государственный «Оборонпром», а еще ранее работал на руководящих должностях в предприятиях авиационной промышленности. Министр сейчас также возглавляет наблюдательный совет «Ростеха».
Мор впервые возглавил «АвтоВАЗ» в апреле 2016 г., когда акционеры решили отправить в отставку взятого с ГАЗа шведского топ-менеджера Бу Андерссона. Два года спустя Мор передал пост тогдашнему директору румынской Dacia (входит в группу Renault) Иву Каракатзанису, а в середине 2021 г. снова возглавил «АвтоВАЗ». С 2018 г. Мор также является старшим вице-президентом, операционным директором по региону Евразия Renault.
По словам источника «Ведомостей», близкого к «АвтоВАЗу», французская команда управленцев складывает свои полномочия постепенно. Например, 19 мая на должность исполнительного вице-президента по инжинирингу компании был назначен Евгений Шмелев, сообщал «АвтоВАЗ». До него эту позицию занимал Сельчук Кура из группы Renault.
«АвтоВАЗ» на протяжении половины 2021 г. боролся с дефицитом микроэлектроники, возникшем в мировом автопроме как следствие пандемии коронавируса. За прошлый год компания смогла увеличить продажи лишь на 2% до 350 714 машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. После начала СВО на Украине и вследствие усложнившейся логистики компонентов продажи «АвтоВАЗа» рухнули на 64% в марте (12 289 машин) и на 78% — в апреле (8506 штук).
Большую часть апреля компания находилась в корпоративном отпуске, за время которого предполагалось создать запас комплектующих для сборки. Но и выйдя из отпуска в мае, «АвтоВАЗ» вновь начал вводить простои. Текущий действует до 27 мая.