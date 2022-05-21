«АвтоВАЗ» возглавит экс-министр транспорта Максим Соколов

«АвтоВАЗ» на протяжении половины 2021 г. боролся с дефицитом микроэлектроники, возникшем в мировом автопроме как следствие пандемии коронавируса. За прошлый год компания смогла увеличить продажи лишь на 2% до 350 714 машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. После начала СВО на Украине и вследствие усложнившейся логистики компонентов продажи «АвтоВАЗа» рухнули на 64% в марте (12 289 машин) и на 78% — в апреле (8506 штук).