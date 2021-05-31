– Что касается дальнейших планов – мы собираемся к 2024 г. обновить единую модульную платформу. И здесь у нас несколько версий развития линейки, которые мы рассматриваем: полностью электрический, водородный или гибридный автомобиль. Проработаем все варианты и сделаем окончательный выбор в следующем году. Если это будет гибрид – то ДВС там будет уже не 8-цилиндровый, а 4-цилиндровый, существенно меньшей мощности, чем сейчас. Она, по сути, потребуется только для выработки электричества для тяговой батареи. Машина уже сейчас гибридная – на бензиновой и электрической тяге, а станет, можно сказать, обратным гибридом – в ней будет больше электричества, меньше ДВС. Посмотрим, сравним все варианты, как это и происходило, когда мы разрабатывали сегодняшнюю версию, и совместно со всеми участниками проекта выстрадаем оптимальное решение. Доводить все три концепта автомобиля до конца – дорого и не всегда оправданно, поэтому мы будем по результатам проработки определяться с дальнейшими этапами.