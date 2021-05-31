«Aurus станет самым русским автомобилем»Министр промышленности и торговли Денис Мантуров о проекте Aurus, будущем российских самолетов и поддержке зеленой энергетики
Сегодня на заводе в Елабуге состоится запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat Sedan. Это первое промышленное производство автомобилей класса «люкс» в постсоветской России. В официальной церемонии примет участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Незадолго «Ведомости» поговорили с министром о том, какое будущее ждет проект Aurus, сколько еще власти выделят на поддержку спроса на автомобили в этом году и восстановятся ли продажи в этом году. Разговор в интервью шел также о перспективах авиастроительной отрасли и энергетики. Мантуров рассказал, зачем понадобилось менять до 40% бортового оборудования на новейшем российском авиалайнере МС-21, появятся ли у SSJ-100 новые эксплуатанты, и сколько нужно вложить для развития водородных технологий.
– Количество предварительных заказов – порядка 500, интересующихся возможностью приобрести машину – еще больше. Первые машины начнем выдавать уже в ближайшее время. По количеству – думаю, что серия до конца года будет примерно 200–300 машин, не беря в расчет машины для испытаний и спецназначения – это еще 50–60 автомобилей. Автомобили близкого по уровню формата не создавались в нашей стране со времен представительских «ЗиЛов». Если сравнивать в плане серийности, то напомню, что последний корпус советского лимузина «ЗиЛ» был сделан в 1993 г.
Все, что было позднее, – сборка из комплектующих того времени. И в общей сложности за все время было произведено лишь около 200 единиц. Одну из таких ретромашин я какое-то время назад восстанавливал. В проекте Aurus, помимо целевой задачи сделать автомобиль для лидеров нашей страны, была задача сделать линейку автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП). Создавая платформу, мы делали основу, которую могли бы использовать и другие российские автопроизводители как технологический задел для последующего развития своих моделей в абсолютно разных ценовых сегментах. Нам многое удалось. Создана широкая линейка автомобилей – лимузин, удлиненный седан, седан, внедорожник, который в апреле-мае следующего года пойдет в серию, и микроавтобус. Микроавтобус, к сожалению, всегда будет мелкосерийным продуктом, не сказать что дешевым, но очень удобным для выполнения особых задач. Сейчас стало популярно использовать микроавтобусы в люксовой комплектации как передвижной рабочий кабинет.
– Стоить будет действительно дороже, но он и больше, и комфортнее, и плавнее, не говоря уже о защищенности. Такой микроавтобус без труда можно сделать бронированным, ведь он изначально создавался с расчетом на такую опцию.
– Что касается дальнейших планов – мы собираемся к 2024 г. обновить единую модульную платформу. И здесь у нас несколько версий развития линейки, которые мы рассматриваем: полностью электрический, водородный или гибридный автомобиль. Проработаем все варианты и сделаем окончательный выбор в следующем году. Если это будет гибрид – то ДВС там будет уже не 8-цилиндровый, а 4-цилиндровый, существенно меньшей мощности, чем сейчас. Она, по сути, потребуется только для выработки электричества для тяговой батареи. Машина уже сейчас гибридная – на бензиновой и электрической тяге, а станет, можно сказать, обратным гибридом – в ней будет больше электричества, меньше ДВС. Посмотрим, сравним все варианты, как это и происходило, когда мы разрабатывали сегодняшнюю версию, и совместно со всеми участниками проекта выстрадаем оптимальное решение. Доводить все три концепта автомобиля до конца – дорого и не всегда оправданно, поэтому мы будем по результатам проработки определяться с дальнейшими этапами.