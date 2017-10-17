Новый лайнер МС-21 впервые прилетел в Москву

«Иркут»

Самолет МС-21-300 совершил первый перелет с аэродрома Иркутского авиазавода (на фото) в аэропорт в подмосковном Жуковском, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)

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