Новый лайнер МС-21 впервые прилетел в Москву
Самолет преодолел 4500 км за шесть часов
Самолет МС-21-300 совершил первый перелет с аэродрома Иркутского авиазавода (на фото) в аэропорт в подмосковном Жуковском, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
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По словам командира корабля - летчика-испытателя Олега Кононенко, полет прошел в штатном режиме
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Подготовка лайнера к вылету
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Самолет преодолел расстояние около 4500 км без посадки за шесть часов
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Полет проходил на высоте 10 000 м
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МС-21 (магистральный самолет XXI в.) разработала НПК «Иркут» (входит в ОАК), самолет самого востребованного среднемагистрального класса
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В мае МС-21 совершил первый полет, сейчас идут летные испытания. Начало поставок запланировано на конец 2018 г.
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