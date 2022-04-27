Renault продаст НАМИ контрольный пакет в «АвтоВАЗе»Сделка включает опцион на обратный выкуп акций французским концерном
Французский автопромышленный концерн Renault планирует продать контрольный пакет акций «АвтоВАЗа» подведомственному Минпромторгу России ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с планами французской компании. Сейчас Renault принадлежит почти 68% «АвтоВАЗа» через компанию «Лада авто холдинг». Оставшимися 32% акций владеет госкорпорация «Ростех».
НАМИ – это существующий с советских времен исследовательский институт, сейчас принадлежит Росимуществу. С 2013 г. НАМИ участвует в создании семейства российских автомобилей на единой модульной платформе под брендом Aurus. Президент России Владимир Путин впервые использовал лимузин Aurus Senat на своей очередной инаугурации в мае 2018 г.
По словам одного из источников «Ведомостей», сделка с НАМИ предполагает колл-опцион, который позволит Renault вернуть себе владение «АвтоВАЗом», после того как геополитическая обстановка станет спокойнее. Сумма сделки ему неизвестна. Другой собеседник добавляет, что сделка еще не оформлена и на ее проработку «потребуется не менее месяца». Скорее всего, в рамках подготовки к ней будет проведен аудит хозяйственной деятельности «АвтоВАЗа», отмечает он.
Представитель «Ростеха» от комментариев отказался. «Ведомости» также направили запросы в Минпромторг, «АвтоВАЗ», НАМИ и Renault.
Renault помимо доли в «АвтоВАЗе» владеет также автозаводом в Москве. Там собирают кроссоверы Renault Duster, Captur, Arkana и Nissan Terrano. По словам одного из источников «Ведомостей», еще до того как французский концерн стал искать варианты выхода из «АвтоВАЗа», рассматривался вопрос о переносе производства кроссоверов в Тольятти, где собирают Renault Logan и Sandero. Будет ли московский завод продан вместе с долей в «АвтоВАЗе», источникам неизвестно.
Автозаводы в России – как национальные, так и локализованные иностранные – начали приостанавливать производство в конце февраля – начале марта 2022 г. из-за дефицита компонентов. Нехватка возникла на фоне проведения специальной военной операции на Украине, а также из-за проблем с логистикой поставок, которая не успела до конца восстановиться после коронавирусных ограничений.
Что значил «АвтоВАЗ» для Renault
Чистая прибыль «АвтоВАЗа» по МСФО за 2021 г. составила 166 млн евро против убытка в 196 млн евро годом ранее, следует из финансового отчета Renault за прошлый год. Выручка российской компании выросла на 11,8% до 3,1 млрд евро. Долгосрочные обязательства «АвтоВАЗа» в 2021 г. увеличились на 8,7% до 1,22 млрд евро, краткосрочные, напротив, снизились на 2,8% до 992 млн евро.
Согласно расчетам «Ведомостей», на вторую половину апреля менее четверти мощностей автопрома в России, работавших в 2021 г., продолжали выпуск легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей. Сборку не останавливали группа ГАЗ, УАЗ, СП «Мазда Соллерс» на Дальнем Востоке, калининградский «Автотор», Isuzu, а также китайский Haval в Тульской области.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 г. в России было продано 1,67 млн новых легковушек и LCV (+4,3% к предыдущему году). За I квартал 2022 г., по данным АЕБ, продажи упали на 28% до 277 332 машин, а в марте – на 63% до 93 547 шт.
Renault приостановила сборку на своем московском заводе 28 февраля. 21 марта была проведена неудачная попытка запустить производство: уже спустя сутки компания заявила о продолжении простоя. Тогда Renault сообщала, что рассматривает «все доступные варианты с учетом сегодняшней ситуации» в плане участия в «АвтоВАЗе». Позднее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что пакет Renault может быть продан российскому инвестору, а собеседники ТАСС говорили о том, что рассматривается вариант продажи доли Renault некоему китайскому автоконцерну.
«АвтоВАЗ» с 4 по 24 апреля был вынужден уйти во внеплановый корпоративный отпуск из-за дефицита автокомпонентов и неопределенности формата взаимодействия с основным акционером. Компания планово вышла из отпуска 25 апреля, но какие именно модели собирает сейчас завод, не ясно. По данным АЕБ, в I квартале 2022 г. «АвтоВАЗ» продал 52 712 автомобилей – это на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года. В марте продажи крупнейшего отечественного автоконцерна обвалились на 64% до 12 289 машин.
Renault была одной из первых иностранных автопромышленных компаний, инвестировавших в сборку машин в России. Французский концерн открыл первый российский офис в Москве в начале 1990-х, а в июле 1998 г. подписал соглашение с правительством Москвы о создании СП «Автофрамос». В июле 2014 г. российское предприятие сменило название на ЗАО «Рено Россия». Блокпакет в «АвтоВАЗе» альянс Renault-Nissan приобрел еще в 2008 г., затем доля альянса увеличилась. В 2017 г. Nissan продал свои акции Renault.
За время присутствия в РФ для Renault российский рынок стал крупнейшим после домашнего. В 2021 г. во Франции автоконцерн продал 521 000 автомобилей, в России – 482 000, в Германии (третий по продажам Renault рынок) – 177 800 машин.
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отмечает, что российский рынок для Renault был не только самым большим за пределами Франции, но и очень маржинальным. Прибыльным, по словам эксперта, является, например, LCV Lada Largus, представляющий собой перелицованную модель Dacia Logan MCV. Поэтому решение об уходе из России, по мнению Бургазлиева, в большей степени «политически мотивированное и болезненное» для компании.
«Renault постарается сохранить возможность вернуться, но не факт, что это позволит сделать российское правительство», – рассуждает он. По мнению Бургазлиева, часть акций впоследствии может быть перепродана и какому-то китайскому концерну, например Dongfeng или Brilliance (с ними у Renault ранее были СП. – «Ведомости»). Для «АвтоВАЗа» же, по его словам, наиболее болезненный вопрос – какие модели, кроме чисто российских Lada Granta и Niva, он сможет собирать после ухода Renault.