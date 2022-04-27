Renault продаст НАМИ контрольный пакет в «АвтоВАЗе»

По словам одного из источников «Ведомостей», сделка с НАМИ предполагает колл-опцион, который позволит Renault вернуть себе владение «АвтоВАЗом», после того как геополитическая обстановка станет спокойнее. Сумма сделки ему неизвестна. Другой собеседник добавляет, что сделка еще не оформлена и на ее проработку «потребуется не менее месяца». Скорее всего, в рамках подготовки к ней будет проведен аудит хозяйственной деятельности «АвтоВАЗа», отмечает он.