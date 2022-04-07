Продажи новых легковых машин в 2022 году могут снизиться до 70%Глубина падения рынка будет зависеть от того, когда автозаводы возобновят сборку
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 г. снизятся на 35–70% в зависимости от сценария. Такой прогноз 6 апреля аналитическое агентство «Автостат» представило на форуме FinAuto 2022.
Аналитики просчитали три сценария. Падение на 70% – пессимистичный прогноз, при котором годовые продажи упадут до 470 000 шт. В базовом сценарии спад составит 50% до 750 000 автомобилей, в оптимистичном – 35% до 980 000 машин.
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