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Продажи новых легковых машин в 2022 году могут снизиться до 70%

Глубина падения рынка будет зависеть от того, когда автозаводы возобновят сборку
Денис Ильюшенков
Продажи новых легковых машин в 2022 году могут снизиться до 70% / Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 г. снизятся на 35–70% в зависимости от сценария. Такой прогноз 6 апреля аналитическое агентство «Автостат» представило на форуме FinAuto 2022.

Аналитики просчитали три сценария. Падение на 70% – пессимистичный прогноз, при котором годовые продажи упадут до 470 000 шт. В базовом сценарии спад составит 50% до 750 000 автомобилей, в оптимистичном – 35% до 980 000 машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных