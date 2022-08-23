Продажи автомобилей с пробегом в июле упали на 18%Но во втором полугодии вторичный рынок может вернуться к росту
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в июле снизились почти на 18% к июлю 2021 г., следует из обзора «Автостат инфо» на основе данных о регистрации транспортных средств. Всего в прошлом месяце россияне купили 478 044 подержанные машины.
Из них 29% пришлось на продукцию российских марок, оставшиеся 71% – иностранных. Доля отечественных машин за год в сегменте выросла почти на 1 процентный пункт. В июле продажи иномарок падали быстрее отечественных: на 18,6% против 15,2%.
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