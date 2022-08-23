Продажи автомобилей с пробегом в июле упали на 18%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в июле снизились почти на 18% к июлю 2021 г., следует из обзора «Автостат инфо» на основе данных о регистрации транспортных средств. Всего в прошлом месяце россияне купили 478 044 подержанные машины.