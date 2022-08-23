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Продажи автомобилей с пробегом в июле упали на 18%

Но во втором полугодии вторичный рынок может вернуться к росту
Денис Ильюшенков
Продажи автомобилей с пробегом в июле упали на 18%. Но во втором полугодии вторичный рынок может вернуться к росту / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в июле снизились почти на 18% к июлю 2021 г., следует из обзора «Автостат инфо» на основе данных о регистрации транспортных средств. Всего в прошлом месяце россияне купили 478 044 подержанные машины.

Из них 29% пришлось на продукцию российских марок, оставшиеся 71% – иностранных. Доля отечественных машин за год в сегменте выросла почти на 1 процентный пункт. В июле продажи иномарок падали быстрее отечественных: на 18,6% против 15,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных