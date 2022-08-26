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Санкции помешали Chery обосноваться на УАЗе

Китайский автоконцерн может начать сборку на другом предприятии «Соллерса» или выкупить сборочные мощности
Денис Ильюшенков
Санкции помешали Chery обосноваться на УАЗе / Carlos Barria / REUTERS

Китайский автоконцерн Chery, у которого есть проект по локализации с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), решил отказаться от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами компаний. Основной причиной, по их словам, стало попадание УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня.

Chery может рассмотреть вариант локализации и на другой площадке «Соллерса», говорит один из источников «Ведомостей». У российской компании кроме УАЗа остались совместные предприятия с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке. Оба СП пока заморожены. При этом не ясно, каким образом китайский концерн в случае организации производства будет получать господдержку: все нынешние игроки рынка уже подписали специнвестконтракты (СПИК) и менять основного исполнителя по ним нельзя, констатирует собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных