Санкции помешали Chery обосноваться на УАЗе

Chery может рассмотреть вариант локализации и на другой площадке «Соллерса», говорит один из источников «Ведомостей». У российской компании кроме УАЗа остались совместные предприятия с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке. Оба СП пока заморожены. При этом не ясно, каким образом китайский концерн в случае организации производства будет получать господдержку: все нынешние игроки рынка уже подписали специнвестконтракты (СПИК) и менять основного исполнителя по ним нельзя, констатирует собеседник.