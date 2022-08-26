Санкции помешали Chery обосноваться на УАЗе

Санкции помешали Chery обосноваться на УАЗеКитайский автоконцерн может начать сборку на другом предприятии «Соллерса» или выкупить сборочные мощности
Китайский автоконцерн Chery, у которого есть проект по локализации с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), решил отказаться от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами компаний. Основной причиной, по их словам, стало попадание УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня.
Chery может рассмотреть вариант локализации и на другой площадке «Соллерса», говорит один из источников «Ведомостей». У российской компании кроме УАЗа остались совместные предприятия с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке. Оба СП пока заморожены. При этом не ясно, каким образом китайский концерн в случае организации производства будет получать господдержку: все нынешние игроки рынка уже подписали специнвестконтракты (СПИК) и менять основного исполнителя по ним нельзя, констатирует собеседник.