Китайские электрокары BYD могут появиться в России в 2023 году

Китайские электрокары BYD могут появиться в России в 2023 годуНо продать больше 1500–2000 машин в первый год вряд ли удастся
Китайский автоконцерн BYD может в 2023 г. вновь выйти на российский рынок, но теперь уже исключительно с линейкой электромобилей. Завозить машины в Россию собирается белорусская компания SGP. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с предложением белорусской стороны, и подтвердил гендиректор SGP Артем Ловчев.
BYD (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») была основана в 1995 г. в Шэньчжэне. В конце 2000-х гг. компания выходила на российский рынок с двумя моделями – Flyer и F3, но особой популярностью они не пользовались. Позднее концерн переключился на создание гибридных, а затем и полностью электрических автомобилей.
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