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Китайские электрокары BYD могут появиться в России в 2023 году

Но продать больше 1500–2000 машин в первый год вряд ли удастся
Денис Ильюшенков
Dolphin и Qin Plus – самые бюджетные модели из всего ассортимента BYD / Getty Images

Китайский автоконцерн BYD может в 2023 г. вновь выйти на российский рынок, но теперь уже исключительно с линейкой электромобилей. Завозить машины в Россию собирается белорусская компания SGP. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с предложением белорусской стороны, и подтвердил гендиректор SGP Артем Ловчев.

BYD (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») была основана в 1995 г. в Шэньчжэне. В конце 2000-х гг. компания выходила на российский рынок с двумя моделями – Flyer и F3, но особой популярностью они не пользовались. Позднее концерн переключился на создание гибридных, а затем и полностью электрических автомобилей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных