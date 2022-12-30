Автопром новой пятилетки

Автопром новой пятилеткиПоддерживать технологический суверенитет этого сектора в России теперь будет Китай
К 2022 г. российская автомобильная индустрия подошла, не успев окончательно оправиться от последствий коронавируса. Продажи новых легковых и коммерческих машин хоть и выросли в прошлом году по сравнению с 2020 г. на 4% (1,67 млн), но все равно были ниже допандемийных значений 2019 г. Тогда было продано 1,76 млн автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Фактор санкций после начала СВО больно ударил по двум отраслям, где локализация была и остается относительно невысокой, а социальная значимость, наоборот, крайне высока. Это авиация и автопром. Но если в первом случае правительство позволило перевозчикам наплевать на требования зарубежных владельцев самолетов, то поступить так же в случае ухода иностранного автоконцерна было невозможно: за его спиной оставались многотысячные коллективы.