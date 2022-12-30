Автопром новой пятилетки

К 2022 г. российская автомобильная индустрия подошла, не успев окончательно оправиться от последствий коронавируса. Продажи новых легковых и коммерческих машин хоть и выросли в прошлом году по сравнению с 2020 г. на 4% (1,67 млн), но все равно были ниже допандемийных значений 2019 г. Тогда было продано 1,76 млн автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).