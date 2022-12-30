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Автопром новой пятилетки

Поддерживать технологический суверенитет этого сектора в России теперь будет Китай
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

К 2022 г. российская автомобильная индустрия подошла, не успев окончательно оправиться от последствий коронавируса. Продажи новых легковых и коммерческих машин хоть и выросли в прошлом году по сравнению с 2020 г. на 4% (1,67 млн), но все равно были ниже допандемийных значений 2019 г. Тогда было продано 1,76 млн автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Фактор санкций после начала СВО больно ударил по двум отраслям, где локализация была и остается относительно невысокой, а социальная значимость, наоборот, крайне высока. Это авиация и автопром. Но если в первом случае правительство позволило перевозчикам наплевать на требования зарубежных владельцев самолетов, то поступить так же в случае ухода иностранного автоконцерна было невозможно: за его спиной оставались многотысячные коллективы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных